La primera gran crisis de pareja de Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos

“No, vení”, le grita a Melody cuando la ve irse enojada. “Pero fue una comparación enana, no da así que insultes. Bueno, perdón si te enojaste enana”, le pide disculpas más tarde.

“Pero fue un comentario como diciendo ¿preferís salir con un millo o con un pobre?”, trata de explicarle Alex. “Ya sé, yo estaba escuchando todo”, le dice ella.

“Por eso enana, sí, yo sabía que estabas ahí igual”, insistió Alex. “Ya está, pero si vos escuchás que yo le digo a Martín “ah, te paso a buscar, como amigos””, planteó ella. “Pero yo no tuve nada con Majo enana”, se defendió él.

“No lo sé, no sé qué pasó debajo de las sábanas. Ahora no sé si te quedaron las ganas ¿entendés? Me pareció un comentario de más. De una semana a la otra estabas haciendo cucharita conmigo y de la nada yo tengo que entrar y verlos a ustedes ¿entendés? Y esa me la re fumé", siguió enojada con su novio.

Y cerró: "Por más que no pasó nada, pero quedó ahí. Yo no sé si te quedaron las ganas, si te gusta coquetear con ella, si te gusta juguetear. Está bien, si te gusta decímelo y veo qué hago con eso”.