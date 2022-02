Tremenda frase de la China Suárez tras dejar de seguir a Paula Chaves en las redes

Pero además, luego de que Paula entrevistara a Nicolás Cabré en Cortá por Lozano (en el ciclo donde está reemplazando a Vero Lozano) y hablara de Rufina (la pequeña que la China tuvo con el actor), Eugenia compartió una fuerte frase en su Instagram.

“Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", señala la publicación que posteó La China, sin detallar si sus palabras tenían un destinatario aunque todo apuntaría que está dedicada a Paula Chaves.

La China Suárez dejó de seguir a Paula Chaves en Instagram

Este gesto 2.0 parece dejar claro que la relación terminó por quebrarse luego de que se filtraran los chats de la actriz con Icardi.

Esta no fue la única medida tomada por la artista, quien también eliminó a Zaira y a Wanda de sus redes sociales.