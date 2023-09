Tremenda respuesta de Yanina Latorre a Alex Caniggia tras el duro comentario contra su hija Lola

El Emperador, como un usuario más de la red social, dejó su comentario bien picante como suele ser su estilo. "Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial", lanzó bien polémico el conductor.

Embed

Al enterarse de este comentario, Yanina no anduvo con vueltas y contraatacó con todo al mediático por chicanear a su hija, recordándole el tirante vínculo que mantiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"Avísenle a este maleducado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio", disparó la panelista de LAM.

Y luego se cruzó con una usuaria que cuestionó su mensaje: "Tener padres presentes no te hace superior", le marcó la mujer. A lo que Yanina Latorre retrucó: "Y quién dijo que es superior? Es amada, solo eso y muy educada. Defensora de nabos".

lola latorre alex caniggia.jpg

yanina latorre alex caniggia.jpg

El polémico reclamo de Diego Latorre a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: "No vengo más"

El martes Lola Latorre se presentó en la pista del Bailando 2023, América Tv, y en la previa, Marcelo Tinelli reveló un fuerte mensaje que le envió su papá, Diego Latorre, con un contundente reclamo en cuanto a la participación de su hija.

Lo cierto que es que la participante estuvo convocada para hacer su performance la semana pasada, y por cuestión de tiempos, no logró bailar aquella noche. Por ese motivo, el ex futbolista decidió hacer un descargo y le mandó una advertencia al conductor.

"Hoy he sufrido presiones telefónicas, la verdad que muy fuertes, me ha dejado mensajes agraviantes en el tono imperativo el padre de la chica que va a bailar ahora", comenzó diciendo Marcelo.

"Me dijo: 'hoy te pido por favor, nosotros vinimos el otro día, fuimos con la abuela, con todos, y no bailó. Yo te pido por favor no me hagas ir al pedo que sino no voy directamente'. Así que hoy la nena va a bailar en este momento", siguió.

Acto seguido reveló: "El señor más bueno y que prepara los más ricos asados en Argentina, el señor Diego Latorre, hoy me amenazó. No quise hacer una denuncia por amenazas acá en la comisaría porque no me corresponde. Pero la verdad hoy estuviste duro, por Instagram y en lo que me dejaste personalmente a mi".

“Fui duro. Marcelo, si no baila hoy, no vengo más”, deslizó entonces el papá de Lola.