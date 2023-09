El polémico reclamo de Diego Latorre a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: "No vengo más"

"Hoy he sufrido presiones telefónicas, la verdad que muy fuertes, me ha dejado mensajes agraviantes en el tono imperativo el padre de la chica que va a bailar ahora", comenzó diciendo Marcelo.

Diego y Yanina Latorre

"Me dijo: 'hoy te pido por favor, nosotros vinimos el otro día, fuimos con la abuela, con todos, y no bailó. Yo te pido por favor no me hagas ir al pedo que sino no voy directamente'. Así que hoy la nena va a bailar en este momento", siguió.

Acto seguido reveló: "El señor más bueno y que prepara los más ricos asados en Argentina, el señor Diego Latorre, hoy me amenazó. No quise hacer una denuncia por amenazas acá en la comisaría porque no me corresponde. Pero la verdad hoy estuviste duro, por Instagram y en lo que me dejaste personalmente a mi".

“Fui duro. Marcelo, si no baila hoy, no vengo más”, deslizó entonces el papá de Lola.

El verdadero motivo por el que Yanina Latorre desprecia a sus suegros

Yanina Latorre es muy activa en las redes sociales y suele revelar muchísimos aspectos de su vida personal. Recientemente la panelista de LAM (América TV) abrió la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y dejó que sus seguidores le hagan consultas.

Uno de sus fanáticos quiso saber sobre cómo es la relación con la familia de su marido, Diego Latorre. "Hola, Yani. ¿Por qué no te relacionás con tu suegra y los parientes de tu esposo?", escribieron.

Ahí, la rubia reveló el verdadero motivo por el que no se lleva con ellos. “Porque me hicieron la vida imposible cuando lo conocí. Y soy rencorosa... salvo que me pidan perdón”, afirmó.

Por otro lado, tras la apertura del Bailando 2023, Yanina fue muy crítica con las primeras dos bailarinas que abrieron el programa: Noelia Pompa y Camila Homs. "Te dije que Noelia estuvo bien pero vintage. Y lo de Camila lo dije hoy. Caminó, no hizo nada, eran unas poses divinas, una cara hermosa y nada más. No hubo coreo", había lanzado la semana pasada.