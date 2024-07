Cinthia Fernández contó cómo es el vínculo de Roberto Castillo con sus tres hijas

"¿Tus hijas ya saben que estás de novia?", fue la pregunta que recibió la angelita y aseguró: "Si, ya lo conocen porque nos acompañó en cuatro años de lucha. Ese punto fue fácil".

Luego, en la misma respuesta, profundizó en el vínculo que el profesional mantiene con las pequeñas y resaltó que siempre las trató con mucho cariño.

"Es una persona que ya la conocían y tenían de vista, el ama los chicos y siempre fue muy amoroso con ellas porque su trabajo fue defenderlas también durante mucho tiempo", expresó.

La tajante opinión de Matías Defederico sobre el polémico romance de Cinthia Fernández con Roberto Castillo

A sólo dos días de que Cinthia Fernández anunciase su nueva relación sentimental con su representante legal, el abogado Roberto Castillo, Matías Defederico se refirió sin filtro alguno sobre el nuevo romance de su exesposa y madre de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

En diálogo con A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, Defederico fue claro. “La verdad que todo bien. Nada para decir. La verdad que la mejor... no tengo diálogo con él. No tenía idea porque no tengo relación con Cinthia. No hablo más que por las nenas. A él no lo conozco y no puedo decir algo o hablar de alguien que no conozca. Por lo menos, yo no soy así”, comenzó diciendo.

Al tiempo que agregó: “Con Cinthia tengo una relación cordial, por las nenas, no mucho más”. Y fue más que contundente al dejar en claro que su foco hoy está puesto en su nuevo proyecto: “La verdad que estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo. Sí, obviamente que entrás a las redes y ves todo este movimiento, pero no es algo que me afecte a mí directamente. Es algo de la mamá de mis hijas, no mucho más que eso”.

Asimismo, poniéndole un poco de humor a la situación, consultado si invitaría a Fernández y Castillo a su programa, Matías Defederico deslizó pícaro: “Cuando quieran, yo no tengo problema. Me serviría muchísimo, pero nada, qué sé yo…”.

Por último, fue claro sobre su forma de proceder en la vida: “A ver, yo vivo de otra manera. Para mí, hay cosas que no se mezclan, siempre lo dije. Nosotros vamos a ser familia siempre. Yo creo que me manejé de otra manera y yo soy así. No puedo estar en tu cabeza y vos decir algo si yo soy de otra manera”.