Tremendo cruce entre Mónica Farro y Estefanía Berardi en LAM.

"Esto me lo dice a mí. Fui la única que lo puso", comentó la panelista de Mañanísima, a la espera de que Mónica salga al aire en el programa de Carmen Barbieri.

Este lunes, Farro estuvo en LAM, no como angelita sino que fue de invitada, y aprovechó para enfrentar a la panelista por el cruce que mantuvieron horas atrás.

"Mi enojo no era con ella. Ya habían tres o cuatro personas, caíste en la volteada", comenzó diciendo Mónica. Y, siguió: "Lo que a mí no me gustó de Estefi fue que te incitó a vos (por Ángel) a decir "la echamos", porque vos pusiste "no pudo llegar".

Luego, disparó sin filtro: "La camada nueva (de periodistas) se creen que pueden decir cualquier cosa". Ante esto Estefanía Berardi respondió: "No le conviene enojarse con vos (por Ángel) porque sino no la invitan más".

Esto causó que todo el panel la contradiga y Berardi conteste: "Es obvio que es más fácil enojarse conmigo, que recién empiezo, que con él que es el jefe".

"Tenés una muy mala escuela", lanzó Mónica indignada. "Trabajo con la número uno que es Carmen Barbieri", refutó la angelita.

"Yo con Carmen trabajé antes de que vos nacieras, mi amor", tiró Farro entre una pícara risa.

La denuncia de Estefanía Berardi en LAM: "Todas las empleadas que tuve me robaron"

En medio del vivo de LAM, Ángel de Brito hablaba la vez que un empleado le robó a Chiche Gelblung varios objetos de valor. Y tras escucharlo, Estefanía Berardi decidió compartir su experiencia personal con sus compañeros.

“A mí, todas las empleadas que tuve, me han robado. Me robaban ropa siempre, como si fuera en parte de pago, se la llevaban una vez por mes. También me faltó un cargador portátil y miles de pavadas”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de América.

“He tenido malas experiencias”, agregó, dejando expuesta su malas experiencias.

Y cerró, tajante: “Les preguntaba por las cosas que me faltaban y me respondían ‘ni idea, no lo encuentro’, y así me fui dando cuenta. Lo que pasa es que, al principio, yo soy medio boba y digo ‘quiero pensar que yo lo perdí en algún camarín’”.