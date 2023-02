Tremendo cruce en Twitter entre Jorge Rial y Santi Maratea: "Chanta" y "Viejito maní"

jorge rial santi maratea.jpg

"Básicamente el compost es toda la basura que me tiran la genero, la transformo en algo positivo, productivo. Y de paso me los monto a todos en un huevo. Así que me armé este link de 120 pesos para los que quieran bancarme, bancar la causa de este compost terapéutico", explicó Santi Maratea en una historia de Instagram.

Al ver esto reflejado en un usuario de Twitter, Jorge Rial expresó: "Compostar, el nivel de chanta". A lo que el influencer contestó muy picante: "¿Querés que lo haga con vos también, viejito maní?".

Y el conductor retrucó: "Agredís y después llorás en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo".

Y luego, Maratea aclaró: "Viejito maní quiere decir otra cosa. Algunos lo habrán entendido, pero bueno, lo importante es que no voy a compostar a Rial. Y ojalá nunca más composte a nadie".

"Veo que les gustó la idea de compostar a Jorge Rial pero no lo voy a hacer. Me da pa** seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado, no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaró muchas veces que él no es el estéril. Y nunca bardearía con eso porque ni me parece malo", cerró el influencer.

Guillermina Valdés y Santiago Maratea, ¿a punto de blanquear su relación?: "Están enamorados"

Hace apenas unos días estalló tremenda bomba al conocerse desde Intrusos, América TV, el impensado romance entre Guillermina Valdés y Santi Maratea.

Y si bien cada uno por su lado deslizó tibiamente que entre ellos sólo hay amistad, tal parece que la modelo ya planea blanquear su nueva relación amorosa.

Así lo aseguraron desde Socios del espectáculo, El Trece. “Una pareja impensada, sorpresiva para muchos. Y hablando con gente muy cercana a ambos, nos dicen que están absolutamente enamorados. Como dato nuevo de esta historia de amor, acá está la famosa foto de las hamburguesas que, me contaban de ese lugar, es el preferido de Guillermina Valdés en Capital”, empezó diciendo Adrián Pallares. “Y me dijeron que esto arrancó en enero”, agregó.

“O sea, en Mar del Plata, en algún viaje que habrá hecho Santi Maratea para allá. A mí me cayó por sorpresa, pero tampoco nadie hubiese creído en Wanda Nara y L-Gante", intervino entonces Mariana Brey.

Pero Rodrigo Lussich anunció con estridencia que “la novedad pasa por una aparente presentación en sociedad en su ciudad natal, en Necochea, que es justamente donde ella ha estado en estas últimas horas. Porque parece que ella tiene como una especie de ‘modus operandi’ cuando se pone en pareja”.