Otro picante dardo de Cande Tinelli en una interminable guerra familiar ¿dedicada a Juana y Francisco?

Concretamente, Cande optó por compartir un particular posteo teniendo presente el delicado momento que vive el clan Tinelli desde hace un par de semanas. Así, Lelé subió una historia virtual con la foto de un escorpión con la letal frase: "Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta".

Así las cosas, si bien el entorno cercano de Marcelo Tinelli asegura que el peor momento del conflicto familiar ya habría pasado y todo estaría en vías de recomposición afectiva, los gestos y actitudes de Cande indicarían todo lo contrario.

IG Cande Tinelli escorpión

Cuáles fueron las primeras fuertes declaraciones de Cande Tinelli tras explotar la interna familiar

El fuerte posteo que Juanita Tinelli publicó semanas atrás encendió de lleno la interna dentro del clan Tinelli. A partir de aquel mensaje, la tensión familiar quedó expuesta y tuvo repercusión directa en el presente laboral de Marcelo Tinelli, quien tras faltar algunos días a Estamos de paso por los feriados de Carnaval, esta misma semana decidió anunciar el cierre anticipado del ciclo, a poco tiempo de haber salido al aire.

En medio de este escenario tan comentado, el conductor eligió refugiarse en sus afectos más cercanos y se mostró compartiendo una cena íntima con dos de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria. La salida quedó registrada en sus historias de Instagram, donde Marcelo subió una foto del encuentro acompañada de la frase: “Noche de comida”, lo que enseguida generó los cariñosos comentarios de las dos jóvenes, que no dudaron en expresarle su apoyo públicamente.

Sin embargo, el foco de la noticia terminó apuntando a un nuevo mensaje que publicó Cande Tinelli en sus redes. La empresaria subió una frase cargada de significado y que muchos interpretaron como una directa referencia a la grieta familiar que se profundizó estas semanas, señalando que la destinataria podría ser su hermana menor Juanita. Sobre un fondo negro, Lelé replicó una reflexión tomada de la cuenta @diwalicosmica que decía: “Conversaciones profundas. Vínculos honestos. Amores sanos. Solo hay tiempo para lo que hace bien al alma. La vida es una sola”. El contenido no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la familia.

cande tinelli frase indirecta interna familiar

La postura de Cande y Mica parece bien definida, ya que ambas se mostraron acompañando a Marcelo en este momento complejo, mientras que Juanita mantiene otra posición y continúa en el centro de los comentarios mediáticos por el mensaje que publicó anteriormente.

En su momento, cuando el tema explotó en redes y se volvió noticia, Candelaria fue consultada por Pochi en Puro Show (El Trece) sobre aquel polémico posteo de Juanita. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la ex de Coti Sorokin respondió: “Nunca tuve una relación cercana con ella”. Una frase que dejó claro que las fricciones dentro de la familia vienen de larga data y que la tensión está lejos de haberse desactivado.