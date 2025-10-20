A24.com

Tuli Acosta enfrenta un nuevo desafío profesional

20 oct 2025, 08:00
Tuli Acosta se suma este viernes 24 de octubre a la nueva temporada de Fuerza Bruta en la Sala SinPiso y será imperdible.

Con funciones de jueves a domingo, el regreso de AVEN se vive como una verdadera fiesta sensorial, con DJ en vivo, salidas distintas y experiencias únicas para todas las edades. Un espectáculo para volar sin piso y reencontrarse con la alegría en estado puro.

Estrenado en 2023, AVEN es un viaje sensorial y físico que estalla en los cinco sentidos. Es sobre la alegría, la libertad y la belleza que parece olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. La palabra “Aven” no tiene un significado concreto: es abstracta, inventada. Una mezcla de “aventura” y “paraíso”. Y eso es exactamente lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde volar atravesando cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena es posible.

Con un elenco renovado de actrices, actores y bailarines, Fuerza Bruta apuesta una vez más a romper sus propios límites. AVEN es una celebración absoluta, una explosión de humanidad sin edad y sin barreras. Es emoción pura, es encuentro, es felicidad en estado salvaje.

