Ulises Bueno: más de 8 mil personas disfrutaron de otra noche a puro cuartero en GEBA

Los primeros acercamientos de Ulises con la música fueron en 1999 cuando su hermano Rodrigo quería armar una banda de "cuarteteros teen" para las matinées antes de sus shows.

Ulises incursionó de forma profesional en el mundo de la música a comienzos de 2002, interpretando en un principio, canciones de su hermano y artistas varios, en boliches y demás lugares de diferentes ciudades de Argentina, a la vez que integraba una banda de rock, siendo el vocalista. A mediados de ese mismo año, editó su primer trabajo discográfico, titulado «Yo volveré»; siendo recibido con gran éxito.

En 2015 lanzó el álbum «Soy» que significó un gran aumento en la popularidad de Ulises, especialmente debido a la canción «Intento». En diciembre de 2015 en su visita a Buenos Aires llenó un Teatro Gran Rex y un Estadio Luna Park.

En el verano de 2017, cerró la última noche de Jesus Maria y volvió nuevamente al Teatro Gran Rex donde agotó dos fechas. En junio del mismo año realizó su tercer show en el Estadio Luna Park agotando las entradas en tan solo 9 días, debido al éxito se agregó una nueva función. El 3 de diciembre finalizó su año en la provincia de Buenos Aires realizando un mega show en Tecnópolis ante 25 mil personas.

En 2019, hizo una gira por España. En el verano de 2020, abrió la primera noche de Jesús María y brindó un show totalmente gratuito en el parque Sarmiento de Córdoba en el marco del programa “Derecho al verano” con más de 30 mil personas. En 2021, Ulises volvió a subir a los escenarios el 4 de enero en el teatro Holiday en Carlos Paz. También en ese mismo mes hizo su primer show por streaming.

En 2022 lanzó al álbum «No me pueden parar» que fue presentado el 10 de diciembre en la Plaza de la Música. En mayo de 2023 anunció un alejamiento temporal de los escenarios para cuidar su salud. En agosto anunció que regresaría a los escenario por única vez el 30 de septiembre para brindar un show junto a Rusherking y The Big One.

Fotos: Tobias Gross