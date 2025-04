Ulises se quebró emocionalmente en plena madrugada y preocupó a todos en Gran Hermano 2024

Inmediatamente, los internautas lanzaron varias hipótesis sobre la angustia de Ulises y una de ellas fue que él escuchó un grito del afuera que lo desestabilizó por completo.

“Tato, ¡Córdoba te ama!”, gritaron desde el exterior el último domingo cuando Claudio 'Papucho' Di Lorenzo quedó eliminado del competencia. Cabe destacar que el cordobés siempre se apoya en la gente de su provincia y cada vez que le habla al público se refiere a ellos.

Otra de las teorías que barajaron los fanáticos fue la fulminación de Tato, el líder de la semana, que llevó a Ulises directamente a la placa.

Embed

Jenifer de Gran Hermano pasó por el quirófano tras anunciar su separación de Nano: "No aguantaba más"

En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano 2024 (Telefe) Jenifer Lauría no sólo terminó su fogoso romance con Nano, a quien había conocido dentro del reality, sino que además debió entrar a quirófano para realizarse una operación. Y fue ella misma quien explicó los motivos de su decisión.

Lo cierto es que la exhermanita se comunicó con sus casi 500 mil seguidores de Instagram para confesar que finalmente se animó a hacerse un cirugía que quería hacerse desde hace tiempo.

Jenifer Lauría - IG operación reducción lolas.jpg

“Para todos los que me preguntan me hice una mastopexia (reducción mamaria) pues ya no las aguantaba más. No estoy en condiciones todavía de salir a aclarar nada. Tengan paciencia que estoy recién operada y recuperándome”, confesó Jeni desde sus Instagram Stories en referencia tanto a la operación como a su reciente separación del ex GH.

En tanto, con el correr de las horas Lauría reposteó algunos mensajes de aliento de su fandom tras su repentina separación de Vaschetto, así como también le agradeció a su excompañera del reality de Telefe Sofía Sopa Buscio por su compañía tras la operación.