El inesperado comentario de Julia Calvo sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Es así que desde que estalló el Wandagate, siempre que tuvo oportunidad, Julia Calvo no dudó en defender a su colega y remarcar sus bondades.

Si bien nadie suponía que la actriz haría una clara referencia a su amiga frente a Wanda, lo cierto es que lo hizo con la mayor de las naturalidades. En tanto, Wanda procuró seguir la misma línea aunque su rostro lo dijo todo mientras la participante hablaba tan bien de la mujer que se quedó con el padre de sus hijas.

"Vos nos ayudaste mucho a nosotros. Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”, fue entones la reacción entre risas de Wanda cuando fue a darle un abrazo de despedida a Julia Calvo en su intento por salir airosa del incomodísimo momento.

Wanda Nara y Julia Calvo - captura MasterChef Celebrity

Cómo reaccionó Wanda Nara al enterarse en plena grabación de MasterChef Celebrity que sus hijas pasarán la Navidad con Mauro Icardi

La decisión judicial cayó como un baldazo de agua fría en pleno estudio de televisión. El juez Adrián Hagopian determinó que Francesca e Isabella pasen la Navidad junto a su padre, Mauro Icardi, y la China Suárez, una resolución que tomó completamente por sorpresa a Wanda Nara y la afectó de manera directa mientras cumplía con sus compromisos laborales. La conductora se enteró de la noticia en medio de la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe) y, según trascendió desde el set, su reacción fue inmediata y cargada de angustia.

La situación fue tan impactante que Wanda no logró contenerse. Visiblemente quebrada, rompió en un llanto profundo que obligó a frenar las grabaciones del ciclo más exitoso del canal. El clima en el estudio se volvió tenso y el equipo de producción tuvo que intervenir para acompañarla y darle tiempo para recomponerse, mientras el resto del elenco esperaba sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo.

De acuerdo a la información que circuló, el golpe emocional habría sido aún mayor porque la empresaria ya tenía planificados los festejos de Navidad junto a sus hijas y su nueva pareja, Martín Migueles. Ese proyecto incluía un viaje a Punta del Este para pasar las fiestas, algo que quedó totalmente desbaratado tras conocerse la resolución judicial.

Quien dio los primeros detalles fue Tatiana Schapiro en DDM (América TV), donde relató el momento exacto en que se desató el conflicto: “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de diciembre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”.

A esa versión se sumó Guido Záffora, quien aportó testimonios desde el interior del reality de cocina: “Me dicen de MasterChef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’”.

El periodista también describió el estado emocional en el que quedó la conductora tras recibir la noticia: “Ataque de llanto de Wanda Nara. Lloró mucho. Los que estaban ahí lo vieron. Se fue a su camarín. Está desarmada, se angustió mucho. Fue frente a todos”.

Finalmente, Záffora explicó el trasfondo del enojo y la tristeza de Nara, vinculados directamente con los planes que ya tenía cerrados: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.

Así, en medio de una batalla judicial que sigue sumando capítulos, la decisión del juez no solo alteró la organización familiar de Wanda Nara, sino que también provocó un fuerte cimbronazo puertas adentro de MasterChef Celebrity, donde la conductora vivió uno de sus momentos más difíciles frente a cámaras.