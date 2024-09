Un famoso fue a los Martín Fierro 2024 con sus perros y pasó lo peor: "¡Que vergüenza!"

Mientras Robertito Funes hablaba con sus colegas, el animalito tuvo necesidad de defecar... ¡y lo hizo sobre la alfombra azul!."Nooo! ¡Que vergüenza!", exclamó el periodista al ver el "regalito" que dejó su mascota.

Ante la situación, Sol se quedó con los perritos y el conductor fue a buscar una bolsa para levantar lo que hizo el animalito.

Para salir del penoso momento al aire, Robertito le sumó una cuota de humor. "Mirá si lo pisa Mirtha!", remató. "No, por favor!!", comentó Verónica, que no salía del asombro y la risa ante lo que estaba sucediendo.

Embed

Luis Ventura ventiló detalles del encuentro secreto con Susana Giménez antes de los Martín Fierro 2024

En la previa de los premios Martín Fierro 2024, en un móvil con Intrusos, el periodista Luis Ventura dio detalles de la charla privada que tuvo con Susana Giménez para dejar las diferencias en el pasado.

Todo se generó cuando Laura Ubfal le consultó por la presencia de la diva en la ceremonia que se entrega APTRA esta noche. La figura de Telefe no está nominada, pero irá a la gala.

En la previa a la entrega de los premios Martín Fierro, el presidente de APTRA reveló que tuvo un encuentro cara a cara con Susana cuando él asumió como presidente de APTRA.

"Cuando yo asumo en APTRA, lo primero que pregunto es cómo estaba la relación de la entidad con las diferentes figuras. Todos me decían que les llamaba la atención la ausencia que había tenido Susana en las diferentes entregas", comenzó arranco recordando Ventura.

El periodista rememoró que se comunicó con la conductora para sanar cual diferencia: "La llamé, le dije que quería tener una charla con ella. Me dice: 'vení a mi casa y no tomamos un té'".

Y cerró: "Me preparó un té y me trajo una bandeja con masas. Fue una gran anfitriona. Escuché las razones de sus ausencias. Me parecieron cosas lógicas. Actué en consecuencia y nunca más faltó a una entrega".