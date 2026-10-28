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El firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich: "Esta situación..."

El conductor Adrián Pallares se refirió a las versiones de cortocircuitos con su compañero Rodrigo Lussich en Intrusos y qué pasará con el programa.

28 oct 2026, 15:20
El firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich: Esta situación...

El firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich: "Esta situación..."

El firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich: Esta situación...

El firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich: "Esta situación..."

Adrián Pallares habló este miércoles sobre las versiones de cortocircuitos que se instalaron con Rodrigo Lussich ante una posible salida de su compañero del programa luego de varios años al frente del histórico ciclo de espectáculos de América Tv.

"Acá primero lo que hay son dos tipos que se conocen hace 20 años y trabajamos juntos hace 7 todos los días, quisiera ver todos lo que hablaron si trabajan hace 7 años con su amigo y poder seguir haciéndolo normalmente", comenzó el conductor su descargo un tanto molesto por los trascendidos de cortocircuitos con su compañero que circularon en los últimos días.

"Esta situación lo venimos hablando nosotros hace mucho tiempo. Y cuento una intimidad: verano de 2023, terminamos una reunión y Rodri me dijo: yo me voy Adri. Con lo cual esto lo hemos construido entre los dos y nos tuvimos paciencia en un montón de cosas", continuó.

"Rodrigo es mi amigo y no hay nadie mejor para trabajar en dupla. Él me subió al escenario y me volvió loco para que haga teatro, y eso es amor y afecto de amigos que me vaya bien igual que a él. Entre nosotros nunca hubo celos aunque parezca raro en este medio: si uno brillaba el otro estaba contento", siguió firme el conductor destacando la gran amistad que lo une a su compañero de trabajo de los últimos años.

Qué dijo Adrián Pallares sobre las versiones de interna con Rodrigo Lussich

Adrián Pallares dejó en claro que muchas de las versiones que circularon en los últimos días en torno a su relación con Rodrigo Lussich no fueron ciertas.

"Hay un montón de cosas que se dijeron y no pasó nada de eso. Y no ando triste porque un trabajo puede terminar, no soy un tonto y este medio es así", aseguró.

En esea línea, el conductor de Intrusos explicó molesto por esos dichos: "Nosotros entendemos el juego pero enoja cuando se meten en lo personal y se dicen mentiras de Rodrigo para decir que yo soy un pobrecito y él es un desgraciado, eso no lo voy a permitir".

Y resaltó a Ángel de Brito por chequear siempre la información: "Cómo lo extrañé a Ángel de Brito estos días porque él sí hubiera levantado el teléfono y lo hizo en su momento".

Además, el conductor explicó por qué en su momento se enojó con Florencia De La V: "Lo que a mí me molestó de Florencia De La V es que cuando hablaba de nostoros decía la otra gestión, una pavada, pero a mí eso no me gustaba", sentenció Pallares, y luego dio paso al momento para que Rodrigo Lussich explique su postura.

     

 

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