El firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich: "Esta situación..."

Qué dijo Adrián Pallares sobre las versiones de interna con Rodrigo Lussich

Adrián Pallares dejó en claro que muchas de las versiones que circularon en los últimos días en torno a su relación con Rodrigo Lussich no fueron ciertas.

"Hay un montón de cosas que se dijeron y no pasó nada de eso. Y no ando triste porque un trabajo puede terminar, no soy un tonto y este medio es así", aseguró.

En esea línea, el conductor de Intrusos explicó molesto por esos dichos: "Nosotros entendemos el juego pero enoja cuando se meten en lo personal y se dicen mentiras de Rodrigo para decir que yo soy un pobrecito y él es un desgraciado, eso no lo voy a permitir".

Y resaltó a Ángel de Brito por chequear siempre la información: "Cómo lo extrañé a Ángel de Brito estos días porque él sí hubiera levantado el teléfono y lo hizo en su momento".

Además, el conductor explicó por qué en su momento se enojó con Florencia De La V: "Lo que a mí me molestó de Florencia De La V es que cuando hablaba de nostoros decía la otra gestión, una pavada, pero a mí eso no me gustaba", sentenció Pallares, y luego dio paso al momento para que Rodrigo Lussich explique su postura.