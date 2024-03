Un jugador de Gran Hermano reveló que actuó en la serie de Guillermo Coppola: cuál fue su papel

Enseguida, Catalina Gorostidi comenzó a hablar por lo bajo. "¿Qué pasá, Cata?", le preguntó el presentador. “El Chino dice que actuó en la serie esa de Coppola", reveló.

Martín Ku, ahí, aclaró cuál fue su papel dentro de la serie digirida por Ariel Winograd: “Fui de extra”. “Bueno, por algo se empieza. Mirá lo que son las vueltas de la vida, mañana por ahí te ves”, le respondió Del Moro. “Igual no me acuerdo qué capítulo era. Ojalá nos den para ver varios capítulos”, agregó el jugador.

Gran Hermano: Furia encontró a Emma tocando a Mauro y estalló una guerra inesperada

En las últimas semanas,Emmanuel Vich y Furia se mostraron más unidos que nunca en Gran Hermano. Aunque no siempre se llevaron bien, tras la llegada de los nuevos participantes, se unieron en un pacto a favor de los participantes que están desde el primer día y no salieron de la casa.

Sin embargo, en las últimas horas, se vivió un momento de tensión entre ellos. Luego del ingreso de Alfa al juego, Emma se sentó en la mesa al lado de Mauro D'Alessio, mientras Juliana Scaglione conversaba con el ex jugador de la edición anterior del reality.

En un momento, Emma le empieza a hacer masajes a Mauro en los hombros. Furia observa esa situación y no se queda callada. "¿Qué hacés tocando a mi chico?", exclamó y él le contestó: "Pasa que le dolía el brazo".

Lo más llamativo ocurrió horas más tarde. Emma no ocultó su malestar con Mauro: "Es un mal educado. ¡No me lo banco! Ojalá que se vaya. No lo soporto más... es un pelotud... bárbaro".

Furia, tajante, le respondió: "A veces, vos sos pelotud... también. Lo siento mucho que te llevas mal con él. Todo porque no gusta de vos". "¿Sos totna vos o te hacés?", remató Emma, sacado.