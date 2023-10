Un participante de 4 años se robó el corazón del jurado de Got Talent Argentina al tocar el timbal

"Yo voy a ser el novio de Florencia Peña", lanzó el niño y la actriz le preguntó si podía subir a saludarlo y se acercó hasta el escenario. Después de hablar de la ropa que él había elegido, Aythan le dijo a Peña: "Sos hermosa".

"Yo te voy a decir una cosa. Para mí no hay manera de que no sea botón dorado, porque sos el único acá que me dijo que soy hermosa. Todas las demás miradas van para La Joaqui, para Abel", lanzó la jurado. Y dicho y hecho, Flor Peña apretó el botón dorado y el niño pasó a la etapa final del ciclo.

El fuerte reclamo de La Joaqui a dos participantes de Got Talent Argentina: "Les pedí..."

El dúo Santiago Ortíz y Nahuel Martínez pasó este domingo a semifinales en Got Talent Argentina, luego de que Abel Pintos afirmará que los participantes "están para ganar el programa" y La Joaqui les hiciera un fuerte reclamo.

Los participantes sorprendieron al jurado con su performance de baile urbano. “La propuesta de hoy me pareció impactante, hay que saber hacer esos bajos y altos generando tensión. Supieron manejar bien los momentos de alta energía. Si tengo que hilar fino, les pediría que sean más homogéneos cuando hacen cosas fluidas. Estuvo mejor que la vez anterior y síganle metiendo que me parece increíble lo que hacen”, opinó Emir Abdul.

Abel Pintos se diferenció de Emir. “A mí no me pareció mejor que la vez anterior, me pareció menos contundente. Se me puso un poco zarpado de actuación por fuera del baile mientras que dentro del baile es increíble. Para mí no estuvo tan bien logrado eso, aunque el carisma lo tienen. De todos modos, sigo opinando que ustedes están para ganar este programa”, sostuvo el músico.

Acto seguido, La Joaqui le hizo un reclamo al dúo. “Me encantó. Les pedí el contacto para que vengan a bailar conmigo y me ghostearon”, disparó la cantante de RKT.

Flor Peña , en tanto, se declaró fan de los participantes. “Hoy asumieron un riesgo porque son tan contundentes haciendo lo que hacen que bajando los decibeles le restan tiempo a lo que mejor hacen que es bailar. Entonces, si tuviese que darles un consejo, es que le quitaría la actuación porque les saca contundencia al menos en este certamen que vienen a ganarlo. Vayan a la yugular”, expresó la actriz.