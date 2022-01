Una actriz denunció que la echaron de una novela por no querer mantener relaciones sexuales

“Yo no viví agresiones personales, sí hablo de miedo y adrenalina, porque hubo una persona con mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, y cuando me lo cruzaba por los pasillos o entraba al piso yo me descompensaba”, contó la actriz a Mitre live.

image.png

“Yo me hacía la tonta, trataba de hacerme la que no entendía. De la mejor manera para que esta persona no se“ofenda, enoje o se sintiera frustrado”, dijo Laura Santanna ahora se dedica al counseling.

“Con quien era mi novio en ese momento, que hoy en día es mi marido, armábamos estrategias”, contó Laura asegurando que su círculo íntimo lo sabía.

“Un día no hubo opción, me lo dijo muy directamente: que quería estar conmigo antes de que me case. Yo le dije que no era lo que quería”, dijo y aseguró que nunca más volvió a trabajar después de ese día.

Con esta ya son nueve las denuncias que suma la ficción, la mayoría por tratos indebidos a los actores que eran menores de edad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Santanna (@counselor_ls)

Carmen Barbieri letal contra los ex Cebollitas: "Que vayan a la Justicia y..."

Esta tarde Carmen Barbieri volvió a referirse a las denuncias mediáticas de varios de los actores, por entonces menores de edad, de la tira infantil Cebollitas (1997 y 1998 en Telefe) sobre el mal trato laboral que aseguran haber padecido por aquel entonces durante las grabaciones.

Fue después de las primeras declaraciones de Juan Yacuzzi, quien encarnaba a Coqui, en octubre del año pasado que otros compañeros fueron animándose a contar sus experiencias similares, tales como Diego Vicos (el Colo) o recientemente Marcelo Italiano (Sammy) quien declaró por ejemplo que no lo dejaron ir al baño y se hizo pis en medio de una escena.

Así, Carmen Barbieri fue consultada nuevamente sobre la cuestión desde el programa de espectáculos de América y fue tajante en sus declaraciones. Al haber sido una de las protagonistas mayores de edad, la madre de Fede Bal desde un principio sostuvo que nunca vio nada de lo que cuentan.

Carmen Barbieri, en diálogo con Intrusos (América TV), le pidió a los ex Cebollitas que denuncien en la Justicia el maltrato laboral del que hablan.

Ahora, explicó que el tema la pone muy mal si es cierto todo lo que los chicos relatan, y le pidió que vayan la Justicia y den nombres. "Soy la primera en decir que vayan a denunciar [a la Justicia] a la gente, que den nombres porque si realmente los marcó tanto a los chicos es grave... yo los acompaño... den los nombres... voy con ellos" disparó Carmen Barbieri visiblemente angustiada. Al tiempo que se lamentó "No puedo creer que haya pasado esto y yo estaba ahí todo el tiempo".