Una cámara captó a Moritán realizando una actividad inesperada y explotó indignado

Enseguida, Moritán expresó su enojo ante la presencia del periodista. "¡Muy desubicado!", le dijo al notero de América y trató de explicar por qué lo encontraron en esa situación. "¿Puedo ir a lavandería tranquilo?".

Cuando le preguntaron por la separación, el empresario remarcó que no iba a hacer declaraciones. "No voy a hablar nunca de Caro. Es la madre de mi hija. No tengo nada que decir", expresó.

"Se dice que estás en pareja...", señaló el notero. "Se dicen muchas pavadas", advirtió Moritán, mientras caminaba buscando la lavandería.

Al finalizar, el empresario responsabilizó a la prensa por su salida del Gobierno de la Ciudad. "Tuve que renunciar por la violencia que ejercen ustedes, que se meten en la vida de los demás. No quería perjudicar al gran Gobierno de Jorge (Macri) y todo su equipo", sentenció.

Embed

Afirman que Moritán tuvo un accidente tras el escándalo con Pampita y arrojó una dura frase

Después de conocerse el fin de su historia de amor con Pampita, Roberto García Moritán tomó la firme decisión de dar un paso al costado y dejar su posición como Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de un torbellino mediático, el empresario optó por mantener el silencio y no hacer declaraciones. En sus redes asumió la misma postura, el hermetismo.

"Ahora arranca la etapa de la verdad", afirmó en una nota reciente con Intrusos, en la cual prometió que pronto hablará ante las cámaras.

En las últimas horas, Roberto García Moritán es noticia por un accidente que habría ocurrido en las inmediaciones del Sanatorio Mater Dei. La información la dio a conocer Pochi de Gossipeame en Instagram.

“Me cuentan que Roberto García Moritán anoche habría chocado cerca del Sanatorio Mater Dei. Se habría bajado del auto pidiendo disculpas y habría dicho 'perdónenme, no estoy bien'. Por suerte, nadie habría salido lastimado”, detalló.