Una estrella de Friends confesó que le dieron 2% de posibilidades de sobrevivir

En febrero de ese año, el actor que interpretó al inolvidable Chandler anunció que publicaría sus memorias: “Mucho se ha escrito sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente supiera mi versión”, anunció.

En las últimas horas se filtró una de las primeras páginas del libro que saldrá a la venta el 1 de noviembre, donde revela que estuvo a punto de morir hace unos cuatro años.

“Los médicos dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir”, recuerda el actor. Una consecuencia directa de las adicciones que le obligaron a ingresar hasta 15 veces en rehabilitación y someterse a 14 operaciones a raíz de su grave problema de salud. “Son muchos recordatorios para mantenerse sobrio. Sólo tengo que mirar hacia abajo”, aseguró.

“Quienes lean el libro creo no nunca hubieran imaginado lo mal que lo pasé en ciertos momentos y lo cerca que estuve de morir", le aseguró a la revista People.

Janice, de Friends, reveló quién debió ser la pareja final de Chandler

Friends fue sin dudas la serie que marcó los años 90. Con Ross, Mónica, Rachel, Joey, Phoebe y Chandler, esta serie cosechó no solo muchísimo éxito sino millones de fanáticos por todo el mundo.

Respecto a este último personaje, Maggie Wheeler, que interpretó allí el papel de Janice, reveló mediante un video quién debió ser la pareja final del galán de la serie.

Publicado por la usuaria jaxwritessongs, conocida por compartir clips de sí misma cantando canciones con letras hilarantes, en el clip se dice que el "único error" que se cometió en la popular serie fue que Chandler no terminó emparejado con la persona indicada.

Allí es cuando, con suena I'll Be There For You, la canción característica de la serie, y de la nada, aparece Maggie con su mítica frase "Oh. Dios. Mío", y sigue la canción: " Chandler, te esperaré hasta que Monica y tú se divorcien". "Te esperaré, y sabes que me amabas más a mí. Me amas Chandler Bing", remata el vídeo con su risa tan icónica.