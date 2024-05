Una famosa cantante denunció que no la dejaron ingresar a los Premios Gardel 2024

Mientras los artistas comenzaban a llegar al evento, y se realizaba la alfombra roja, la reconocida cantante Marcela Morelo sorprendió con un vivo en su cuenta de Instagram donde aseguró que no la dejaron pasar al Movistar Arena.

Marcela Morelo

"Estoy en los Gardel, no me dejan entrar con el auto entonces estoy acá esperando. Deseo que tengan una buena tarde. Si me dejan entrar, voy a ir mostrando todo lo que va sucediendo”, comenzó diciendo Marcela desde el asiento de su auto.

“Vengo como de reportera acá de los premios, que esta noche es la fiesta de la música pero no me dejan pasar", siguió mientras de fondo se escuchaba como los organizadores trataban de solucionar el problema.

Sin embargo, el mal momento tuvo un desenlace positivo ya que un rato más tarde la cantante volvió a compartir un video pero esta vez ya se la veía dentro del evento compartiendo con sus colegas. ¡Menos mal!

Embed

Marcela Morelo: "Adoptar chicos grandes es una historia diferente y hermosa"

Marcela Morelo estuvo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand recordó su lucha personal para poder lograr la tenencia de tres hermanitos que hoy tienen entre 8 y 13 años.

“Ustedes armaron una familia de seis ahora”, le dijo Juana Viale, haciendo alusión al hijo que ya tenía su pareja, el productor Rodolfo Lugo.

“Seis de golpe, así. Mis tres hijos que son lo más, y que lo que te puedo decir de la adopción, yo solamente quiero decir, porque no me voy a poner a contar la historia, porque es muy traumática”, arrancó su fuerte historia Morelo.

Embed

“Lo que te digo es que adoptar chicos grandes es también una historia diferente y es muy hermoso. Mis hijos no vinieron de bebés a mi casa. La peque sí la conocí de seis meses, que fue ahí el tremendo enamoramiento que tuvimos”, recordó la cantante.

“Lo más importante es formar vínculo, y eso es lo más difícil de lograr, formar un vínculo. Entonces, cuando hay un vínculo real que vino desde acá y no vino desde acá, la Justicia lo destruye”, agregó la cantante.

Y explicó: “Nosotros luchamos mucho con Rodo por los derechos de los chicos, porque ya no era dennos a nosotros los chicos que somos unos padres bárbaros, era cúmplanle los derechos a los chicos”.

Y cerró: “Y ayer pasó una situación, que quieren ir al Hogar Pimpinela, y ayer los tres me decían queremos ir al Hogar Pimpinela, ¿y al hogar donde estaban quieren ir? Ninguno me contestaba. Yo no me animo, yo tampoco. No quieren ir, no quieren saber nada, y mirá que eran buena gente”.