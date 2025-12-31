Cinthia Fernández reveló el mensaje fulminante que le mandó la ex de Castillo cuando se enteró del romance
La panelista rompió el silencio y contó cómo fue el tenso momento en el que la ex pareja de Roberto Castillo la enfrentó por su romance. Mensajes borrados, reproches y una interna que amenaza con seguir escalando. Enterate qué dijo.
31 dic 2025, 11:34
Cinthia Fernández reveló el mensaje fulminante que le mandó la ex de Castillo ¿Justo...
Lejos de bajar el perfil y en plena recta final del 2025, Cinthia Fernández volvió a encender la polémica con una revelación inesperada. La mediática decidió abrir el archivo y contar cómo fue el tenso cruce que tuvo con la ex pareja de Roberto Castillo apenas se hizo público su vínculo sentimental.
Según explicó, el contacto no tardó en llegar y el mensaje fue directo y sin rodeos. Al enterarse del romance, la ex del abogado le escribió cuestionando el momento elegido para iniciar la relación: “¿Justo ahora que me estoy separando, vos venís a meterte con él?” y “¿Justo cuando estoy en crisis, vos venís y te enganchás con él?”. Aunque el texto fue eliminado poco después, Fernández remarcó que conserva la prueba.
En ese contexto, Cinthia decidió dar más precisiones en La Mañana con Moria (El Trece), el programa que conduce Moria Casán, donde fue contundente al explicar cómo comenzó su relación con Castillo. Aseguró que él ya estaba separado y viviendo solo cuando se conocieron, y que nunca intentaron ocultar el vínculo. “Salíamos, nos mostrábamos y desde el primer día fue todo transparente”, sostuvo.
Sobre el final, la panelista dejó flotando una fuerte insinuación: dio a entender que la reacción de la ex del letrado podría haber tenido una motivación mediática. Sin acusar directamente, deslizó que el conflicto público “le servía a alguien”, dejando abierta la puerta a nuevas repercusiones.
Cuántas materias aprobó Cinthia Fernández en su primer año de abogacía
Cinthia Fernández sorprendió al contar detalles de su desempeño en la carrera de abogacía, que comenzó a cursar en una universidad privada. La panelista celebró su primer año de estudio y reveló que logró avanzar mucho más de lo que muchos imaginaban.
La confesión se dio al aire de La Mañana con Moria (El Trece), donde la mediática compartió cómo fue combinar el estudio con el trabajo y la exposición permanente. Allí dejó en claro que el desafío fue grande, pero que el balance terminó siendo más que positivo.
Quien no dudó en destacar su esfuerzo fue Moria Casán. La conductora sorprendió al aire al anunciar el número de materias aprobadas y pidió un aplauso en el estudio: “Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, lanzó con entusiasmo.
Finalmente, fue la propia Cinthia quien puso en palabras su experiencia y habló sin filtro sobre el desgaste del año. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó entre risas, dejando en claro que el primer año de Derecho fue tan intenso como exigente.