Cinthia Fernández reveló el mensaje fulminante que le mandó la ex de Castillo cuando se enteró del romance

Cuántas materias aprobó Cinthia Fernández en su primer año de abogacía

Cinthia Fernández sorprendió al contar detalles de su desempeño en la carrera de abogacía, que comenzó a cursar en una universidad privada. La panelista celebró su primer año de estudio y reveló que logró avanzar mucho más de lo que muchos imaginaban.

La confesión se dio al aire de La Mañana con Moria (El Trece), donde la mediática compartió cómo fue combinar el estudio con el trabajo y la exposición permanente. Allí dejó en claro que el desafío fue grande, pero que el balance terminó siendo más que positivo.

Quien no dudó en destacar su esfuerzo fue Moria Casán. La conductora sorprendió al aire al anunciar el número de materias aprobadas y pidió un aplauso en el estudio: “Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, lanzó con entusiasmo.

Finalmente, fue la propia Cinthia quien puso en palabras su experiencia y habló sin filtro sobre el desgaste del año. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó entre risas, dejando en claro que el primer año de Derecho fue tan intenso como exigente.