El nuevo paso en falso de Martín Migueles en medio del escándalo y la furia de Wanda Nara
El escándalo por los chats con Claudia Ciardone parecía haber llegado a su límite, pero un nuevo movimiento de Martín Migueles volvió a sacudir la relación con Wanda Nara. Qué pasó.
31 dic 2025, 10:45
Cuando todo indicaba que el escándalo por los chats con Claudia Ciardone ya había alcanzado su punto máximo, Martín Migueles, volvió a cometer un error que terminó de dinamitar la situación conWanda Nara. Mientras ella optó por el silencio absoluto, él eligió exponerse aún más y el efecto fue devastador.
El contraste es llamativo. Wanda, experta en convertir su vida privada en contenido público, decidió esta vez correrse de escena. Sin posteos, sin indirectas y sin descargos. Sin embargo, sus movimientos hablaron fuerte: tras la filtración de los mensajes comprometedores, dejó de seguir a Migueles en Instagram y, según reveló Paula Varela en Lape Club Social Informativo (América TV), abandonó la casa que compartían en Punta del Este para instalarse en la de su hermana, Zaira. “Wanda se fue de la casa de Punta, se llevó sus cosas y decidió irse a lo de Zaira para evitar un escándalo mayor. Está muy enojada y no quiere exponerse”, aseguró la periodista al aire.
La decisión despertó una pregunta inevitable: ¿por qué se va ella si la propiedad es suya? La explicación que circula en su entorno es clara: evitar un escándalo mayor y cortar de raíz cualquier situación incómoda en medio de una crisis que ya estaba desbordada.
Pero cuando muchos creían que Migueles intentaría bajar el perfil para recomponer el vínculo, hizo exactamente lo contrario. Yanina Latorre mostró en redes la notificación que recibió: el empresario se había unido a Telegram, la aplicación de mensajería asociada a los chats secretos y conversaciones que se autodestruyen. El dato cayó pésimo.
Lejos de ayudar, el gesto fue leído como una provocación innecesaria en el peor momento. Personas cercanas a Wanda aseguran que la relación atraviesa su etapa más frágil y que este tipo de actitudes solo profundizan la distancia. Por ahora, Wanda Nara guarda silencio y Martín Migueles suma polémicas. El futuro del romance es una incógnita, pero puertas adentro ya nadie se anima a apostar por un final feliz.
El mensaje privado que expuso a Martín Migueles y terminó de dinamitar la relación con Wanda
El escándalo sumó un capítulo clave cuando en Sálvese Quien Pueda (América TV) se mostró el contenido de un chat reciente que Martín Migueles le envió a Claudia Ciardone. El intercambio, lejos de ser inocente, dejó al descubierto la insistencia del empresario por concretar un encuentro personal, aun estando en pareja con Wanda Nara.
Según se vio al aire, Migueles inició la conversación de manera directa tras preguntarle cómo venía de tiempo su ex. Sin vueltas, avanzó con una propuesta concreta: "¿Quéres verme? ¿Podés? Quiero verte", le escribió por WhatsApp, en un mensaje que encendió todas las alarmas.
La respuesta de Ciardone fue tajante. No solo rechazó la invitación, sino que también le marcó límites claros y le advirtió sobre la exposición mediática que implicaría ese paso: "Estás loco Martín. Vos estás re expuesto, primero esto te lo doy como consejo, Wanda hoy como una vidriera, aunque vos me digas que no sos conocido y ella sí, no tiene sentido arriesgar".
Sin embargo, la conversación no terminó ahí. La ex vedette aclaró que valoraba haber podido hablar para cerrar heridas del pasado: "Pero sí me gustó hablar con vos y que queden las cosas claras bien porque no estaba bueno que quede todo mal". Lejos de retroceder, Migueles volvió a insistir con un último pedido que terminó de complicarlo: "Tomemos un café, por favor", escribió, aunque esta vez tampoco obtuvo respuesta favorable.
El chat, que rápidamente se viralizó, fue interpretado como una prueba contundente de una conducta que terminó de derrumbar la confianza de Wanda Nara y agravó una crisis que, puertas adentro, ya parece difícil de revertir.