Gran Hermano: la dura charla que tuvieron Nico y Florencia sobre el futuro de su relación

Acto seguido, el integrante de Los Bros continuó repitiendo el mismo planteo y ella contestó: "No, sos libre de hacer lo que quieras, esta todo bien, no te preocupes. Si no hay razones para que yo me moleste no pasa nada".

"Pero quiero saber si no hay nada...Algo que hago, que no hago, algo que digo, que no digo", insistió él. "No, Nico. Relajate. Posta te digo, quedate tranquilo. ¿Era eso?", aseguró la rubia.

De todas formas, Nico tenia más para decir y expresó: "Siento que a veces te veo enojada. Por ahí es algo mío y nada que ver, o por ahí si, sentís algo y te molesta. Capaz te noto distinta".

"Creo que vos te tenes dar cuenta de algunas cosas que quizás no te das cuenta. Eso queda en vos, yo no te voy a decir nada pero de mi parte esta todo bien y vos podes hacer lo quieras. Yo no estoy enojada, no me pasa nada. Relajate que hay cosas mas importantes que eso", concluyó Flor y ambos se dieron un abrazo para sellar la charla.

Nico y Flor Gran Hermano

El íntimo gesto de Florencia que repugnó a Zoe en Gran Hermano

Con la salida de sus amigas, las súper poderosas, de la casa de Gran Hermano, Zoe Bogach no tuvo otra alternativa que readaptarse y armarse de nuevas amistades dentro del reality de Telefe. Y Florencia Regidor, es una de ellas.

Es así que no es extraño verlas gran parte del día realizando diversas actividades juntas, tal como sucedió anoche cuando ambas se encontraban en la cocina colaborando con la preparación de la cena. Fue allí cuando se la escuchó a Florencia deslizar por lo bajo "Se me entangó", refiriéndose a que su ropa interior se le había corrido, con su amiga a su lado.

Acto seguido, la hermanita no tuvo inconveniente alguno en meter una de sus manos dentro del pantalón en la zona de la cola y acomodar su ropa interior, situación que incomodó por demás a la sobreviviente de las súper poderosas al ver el accionar de Flor pero fingió hacerse la desentendida.

Así lo hizo saber un usuario de X que captó el momento en que ocurría esta insólita situación en el sector de la cocina de la casa, que las cámaras de Gran Hermano por supuesto detectaron y las chicas se percataron de la grabación al suplicar "¡no me enfoquen!".

“Amigo, pobre Zoe. Primero fumarse que Rosina la lleve de la mano al baño para que la vea cagar y después presenciando que Flor se meta toda la mano en el ort... Dios, miren cómo se de cuenta pero no quiere mirar y finge demencia”, fue el picante mensaje del seguidor de Gran Hermano en las redes sociales.