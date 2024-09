Una vecina ventiló en los medios lo que Pampita y Roberto García Moritán pretendían ocultar

"Desde ayer que se habla de una crisis, aunque Pampita y Roberto están conviviendo bajo el mismo techo. En el barrio, hay vecinos que se preguntan qué está pasando. Esta tarde pasó una vecina y me dijo: 'hay alguien cercano a ellos que, hace tres meses, empezó a hacer correr que estarían distanciados y están conviviendo en la misma casa'", detalló.

Embed

"Esta información es de una fuente de primera mano. Es una persona cercana a la familia. Es alguien de su entera confianza", agregó el cronista.

Lo cierto es que hay un hermetismo total en la pareja y las especulaciones no paran.

Ante el revuelo que se generó, Roberto García Moritán compartió un comunicado, en el que fue contundente. "No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Pero NO estamos separados", afirmó.

Las firmes declaraciones de Barby Franco tras los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

La modelo Barby Franco estuvo en Desayuno Americano y se refirió a los rumores de crisis entre su amiga, Carolina Pampita Ardohain, y el empresario Roberto García Moritán.

“Yo los vi el sábado muy enamorados. No sé de dónde sacaron que se separaron. Yo vivo a tres casas de ella y no veo nada raro. Para mí no están separados, de hecho están viviendo juntos”, señaló.

Barby recordó que estuvo recientemente con ellos y no observó nada extraño. "Yo soy reamiga de la pareja. No vi nada raro. Puede ser que haya una crisis, pero no veo que sea algo que no se pueda resolver. El sábado los veía chapar y pensaba ‘estos dos van a tener otro pibe’”, agregó.

La modelo opinó que cree casi imposible que la relación se pueda romper. "Roberto es lo más, es un amor. No sé si esto es verdad o no, pero yo les deseo lo mejor. El sábado los vi impecables, chapando toda la noche. Para mí no se van a separar, hay mucho amor ahí”, remarcó.

Por el momento, Pampita y Roberto García Moritán prefieren el silencio y no responden sobre estos rumores.