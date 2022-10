Valeria Lynch, Mariana Letamendía y Héctor Cavallero se unen para seguir apostando al crecimiento y desarrollo de la Comedia Musical

Valeria Lynch.jpeg

Este año en el Pre-Congreso contaremos con la presencia de Casey Colgan (NY), reconocido y premiado director y coreógrafo de Broadway por Oh Kay!, Funny Face, Bells Are Ringing y Anything Goes entre otros tantos musicales. También tendremos la presencia estelar del director musical de Broadway Christopher Stephens (NY) conocido por los musicales Wicked, Shout! The mod Musical, entre otros y quien representa como profesor a AMDA (American Musical and Dramatic Academy).

Juntos harán la dirección del Taller de Montaje de las obras Anything Goes y On Your Feet y además dictarán master clases para grupos reducidos.

Se otorgarán becas para el 14° Congreso Internacional de Musicales y Óperas Rock 2023 y para capacitarse en AMDA (New York).

De este modo logramos nuestro objetivo de acercar el talento de grandes estrellas del espectáculo musical a todos los amantes del género, brindando una gran oportunidad para los estudiantes que resulten becados para capacitarse en importantes universidades y escuelas artísticas de EEUU y Argentina.

Para informes: congreso@valerialynch.com.ar