El momento inesperado que vivió Johnny Depp en plena nota con Verónica Lozano
En su visita al programa de Verónica Lozano, el actor de Hollywood, Johnny Depp, vivió una situación que lo dejó en shock.
11 nov 2025, 19:23
Durante su paso por la Argentina para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, Johnny Depp sorprendió al público local con una visita al programa Cortá por Lozano (Telefe). En un clima relajado y distendido, el actor de Hollywood protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a Verónica Lozano, quien no dudó en mostrarle una imagen que despertó risas y curiosidad en el estudio.
“Todo muy lindo, pero hay una foto que es comprometedora”, lanzó la conductora mientras en la pantalla aparecía una imagen del intérprete rodeado de muñecas Barbie, pertenecientes a su colección personal. La reacción de Depp fue inmediata: entre risas y gestos de sorpresa, el protagonista de Piratas del Caribe admitió su fascinación por las muñecas Barbie y se tomó con humor la situación que la presentadora le propuso al aire.
El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la entrevista, que formó parte de la gira promocional del actor por el país. Entre risas y complicidad, el público celebró la naturalidad con la que el artista afrontó la anécdota, sin perder el carisma que lo caracteriza.
La participación de Johnny Depp en el ciclo de Verónica Lozano se convirtió así en uno de los episodios más destacados de su visita a la Argentina, donde el actor combinó la promoción de su película con una aparición televisiva que mostró su costado más relajado y simpático.
¿Wanda Nara subió una foto para provocar a Mauro Icardi?
Wanda Nara volvió a revolucionar las redes con una foto que muchos interpretaron como una provocación directa hacia Mauro Icardi. La empresaria compartió en Instagram una imagen junto a Johnny Depp, quien se encuentra en la Argentina para grabar una entrevista con Verónica Lozano, figura de Telefe, el mismo canal donde Wanda también trabaja.
El gesto no pasó inadvertido. En medio del conflicto legal y mediático que mantiene con Icardi, la publicación fue leída como una respuesta cargada de ironía: el futbolista, tiempo atrás, se había mostrado en redes identificándose con Depp tras el juicio en el que el actor ganó la demanda contra su exesposa, Amber Heard. En aquellas publicaciones, Icardi usaba imágenes y frases del actor para reflejar su propia situación, trazando un paralelismo entre su historia y la del artista de Hollywood.
Ahora, con una sola foto, Wanda parece haberle devuelto el golpe. Si Icardi había tomado a Depp como emblema de su “victoria” frente a su ex, la empresaria posó junto al propio actor, dándole un giro completo a la historia.
La imagen rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones: algunos celebraron la jugada por su ingenio, mientras que otros la consideraron una provocación innecesaria. Lo cierto es que, una vez más, Wanda Nara dejó en claro que domina el juego mediático y sabe cómo convertir cada gesto en noticia.