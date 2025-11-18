Revés judicial para Wanda Nara: deberá pagar millones de pesos por exponer a sus hijas con Susana Giménez.

En Puro show también confirmaron que la producción pagó a Wanda por esa entrevista y que ese dinero fue entregado a una institución médica. Sobre eso, Matías Vázquez señaló: “Wanda en ese momento hizo un posteo. ‘El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al Hospital de San Isidro que cuidó tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades’”. Con ese cierre, el panelista recordó cómo la mediática decidió, en ese entonces, destinar el monto recibido a un gesto solidario.

¿Vero Lozano está furiosa con Wanda Nara por la foto con Johnny Depp?

Johnny Depp visitó la Argentina y brindó una entrevista a Verónica Lozano en su programa en Telefe. Sin embargo, aunque la presencia del artista internacional generó una enorme expectativa, el foco terminó desplazándose hacia Wanda Nara, quien se sacó una foto con él y la publicó inmediatamente en sus redes sociales. Ese gesto no solo captó la atención del público, sino que también fue interpretado como una provocación hacia su expareja, Mauro Icardi, lo que encendió aún más la conversación en redes.

Según se observó en un video que empezó a circular, la conductora de MasterChef Celebrity se ubicó detrás de Depp para conseguir la imagen tan buscada. A partir de esa situación, Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". Ese comentario abrió una nueva polémica sobre el vínculo de la mediática con los ciclos del canal.

En esa misma línea, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba molesta por la actitud de Wanda. Para aclarar el panorama, Lozano habló con Desayuno Americano (América TV) y dio su versión: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Luego profundizó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

Además, la conductora explicó una situación puntual que sí le generó molestia. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", detalló. Y completó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, pero sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".

Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su exesposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.