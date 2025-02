Verónica Llinás reveló un detalle bomba de lo que vivió en el rodaje de En el Barro con La China Suárez

"Ahí ella estaba a full con Franco Colapinto...", señaló Pochi, intentado meter en la polémica a Llinás. "No sé, no sé. Ese palito no me lo vas a hacer pisar", respondió Llinás .

"¿Hay una escena romántica entre vos y la China?", quiso saber Pampito. "No puedo decir nada porque las plataformas me lo prohíben", precisó la actriz.

"Me dijeron que hubo un beso con la China, ¿te la chapaste?", repreguntó Vázquez. "No te lo voy a decir. Lo único que te puedo contar es que es una bomba, es fuertísimo. Tiene un nivel de power impresionante", acotó Llinás.

Finalmente, la actriz soltó más datos de lo que se verá en En el Barro. "Te puedo decir que no soy el mismo personaje de El Marginal y que éste es un monstruo. Voy a hacer de una de las presas", cerró.

La China Suárez sorprendió a Mauro Icardi de una manera especial por su cumpleaños: el video

Si bien el romance de la China Suárez y Mauro Icardi sólo lleva un par de meses, al menos oficialmente, desde entonces no se despegan uno del otro y cada vez que pueden se demuestran públicamente cuánto amor hay entre ellos en medio de la feroz guerra que la actriz y el futbolista mantienen con la ex de él, Wanda Nara.

Así las cosas, este 19 de febrero Mauro está cumpliendo 32 años, lo que resultó la ocasión perfecta para que Eugenia China Suárez lo sorprendiese compartiendo un romántico video en su perfil de Instagram para saludarlo en esta nueva vuelta al sol.

"Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor", escribió escueta la actriz y arrobó a Icardi quien le respondió con un "Gracias, Gracias y Gracias", repleto de corazones.

En el video pueden verse imágenes desde Icardi de chiquito, ya jugando de 9, uno de sus tantos goles en el Galatasaray, así como sobre todo imágenes juntos y con los hijos de ella, lo que generó todo tipo de reacciones. Si bien el posteo cosechó más de 200 mil likes en unas pocas horas, en los comentarios se pueden leer las más variopintas opiniones.

Desde "Mauro te ganó, qué compañero tan increíble. Feliz cumple", pasando por "La ridiculez en su máxima expresión", hasta "Chinita no es mucho! Pero lo peor es la contestación de Icardi. Ya está todo dicho!", fueron algunos de los comentarios de los internautas.