Vicky Xipolitakis se equivocó y compartió al aire impactantes fotos de su pasado

"Esto es un bombazo!", exclamó Costa. "Le dijimos: 'andá fotos del colegio y envió fotos de colegiala, en las que está mordiendo el boletín, semidesnuda'. ¡No entendió la consigna! Yo le digo: 'fotos reales'. Y me responde: 'no, se me perdieron en la mudanza'", expresó la conductora, desconcertada con la situación.

Aunque se equivocó con el material, Vicky llevó el boletín con sus calificaciones para demostrar que era muy buena alumna. En la parte de observaciones, Vero Lozano notó algo que escribió uno de sus profesores: "Eres una alumna emprendedora, capaz y muy cariñosa. Notamos tu mejoría en la prolijidad de tu carpeta, seguí esforzándote para superarte".

Vicky Xipolitakis

El calvario de Vicky Xipolitakis tras las cirugías que le hizo Aníbal Lotocki: "Abusó de mi cuerpo"

Semanas atrás se llevó a cabo una movilización en la puerta de la mansión de Aníbal Lotocki en la localidad de Florida, municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires, para reclamar Justicia por la muerte de Silvina Luna.

Pamela Sosa y Stefi Xipolitakis estuvieron en la marcha. Ellas fueron -junto con Silvina y Gabriela Trenchi- las que mujer que lograron una condena contra el polémico cirujano.

En las notas que dio a los medios, la griega reveló que su hermana también sufre complicaciones de salud por las intervenciones que le realizó Aníbal Lotocki.

En Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe, Vicky Xipolitakis dio detalles de los problemas que la aquejan luego de las cirugías que le practicó el cuestionado médico.

"Los síntomas comenzaron enseguida. Desde siempre. ¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, pararse, caminar, hacer ejercicio", detalló la panelista.

Vicky mencionó que Aníbal Lotocki la engañó y nunca le dijo la verdad sobre la sustancia que le colocó en el cuerpo. "Tenía ponía una cosa y decía que te ponía otra", remarcó.

La griega reveló que, en una ocasión, fue para hacerse una operación y él termina decidiendo algo completamente diferente a lo solicitado: "Fui por una cosa y me desperté y tenía otra".

La panelista de Cortá por Lozano recordó que, ante los problemas que tenía en su cuerpo por las cirugía de Lotocki, recurrió a él para intentar tener una solución, pero todo fue para peor. "Me tuve que hacer otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin mi consentimiento. Me hizo ese retoque y otras cosas que fueron para peor", señaló.

Por último, Vicky advirtió que está dispuesta a ir a la Justicia para presentar su caso. “Yo preferiría no exponer todo porque no lo denuncié. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, sentenció.