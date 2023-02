Video: la imagen de Marcos con el short mojado que impactó a todos en Gran Hermano 2022

Embed

Sin lugar a dudas, Marcos tiene un físico privilegiado y siempre levanta suspiros entre los fans de Gran Hermano 2022. El salteño cuida mucho su apariencia y entrena a diario para mantenerse en forma.

El joven suena como gran favorito para la final del reality. Nacho y Julieta también aparecen como favoritos. Cada vez falta menos para conocer al ganador de esta edición del famoso formato.

Walter Alfa Santiago fue uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano 2022. En la casa tuvo peleas, momentos de tensión y malos tratos con sus compañeros.

Ahora, a poco de haber dejado el reality, el hombre de Tigre muestra su costado más histriónico y divertido. Deja en evidencia su capacidad de improvisación en los estudios de Telefe.

En las últimas horas, en un video que subió a sus redes, Alfa intentó acercarse a Nancy Pazos, la acorraló en un camarín y le quiso robar un beso. La panelista de A la Barbarossa corrió espantada.

"¡Salía de acá!", exclamó la periodista. "No me da bola, pero viene y se arrima cada vez más", comentó el ex Gran Hermano 2022, haciendo alarde de su fama de galán.