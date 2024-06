Virginia Demo se enfureció con Eliana Guercio en el Debate de Gran Hermano: "Tengo muchísima dignidad"

"Yo voy a decir una sola cosa. Prefiero irme con mi dignidad y sin plata. La plata la voy a hacer laburando. Yo a mi hija la defiendo... Yo no entré a GH exclusivamente por el dinero, como sí lo manifiesta Furia… Yo no pensé que iba a durar mucho. Entré para que la gente me conozca...", reconoció Virginia.

Ahí, Eliana Guercio intervino picante: "Cuando hablas de dignidad, quiero saber qué entra ahí cuando intentaste incitar a la violencia provocando un empujón de Florencia a Furia para que la puedan sacar o cuando le dijiste que era una caca humana".

Embed

"Estás diciendo cualquier cosa", le contestó Demo. "Lo loco es que no lo hiciste con tu hija, lo hiciste con Florencia", le contestó Guercio, manteniendo su postura en favor de Juliana Scaglione.

Florencia Regidor se metió en la conversación y dejó en claro: "Perdón, a mí no me dijo nada de eso". Ante esto, Virginia se defendió: "No, estás diciendo cualquier cosa. Sacan las cosas de contexto".

"Si hablás de dignidad, que sea con toda la propiedad de la palabra", insistió la panelista. A lo que Virginia Demo le aclaró tajante: "Yo tengo muchísima dignidad, por eso siempre le contesté a Furia. A mi hija le hizo pasar días feos y yo me calenté. Y yo hablo que tengo dignidad porque le iba a contestar aunque el fandom después me saque. Me importa un cho..".

eliana guercio virginia demo.jpg

El descargo de la hija de Virginia de Gran Hermano tras la amenaza de la familia Darío

Este martes un fuerte escandalo se desató entre la familia de Darío y la hija de Virginia de Gran Hermano. Todo comenzó cuando la joven fue a un programa de streaming en Republica Z y realizó polémicos dichos contra el actual competidor del reality.

"Paren chicos, Darío está más que cancelado, en La Plata y en todos lados. Está cancelado porque caga... con los autos. Si él va a hablar, vamos a decir la verdad", fueron las palabras de Delfina al aire.

Esto provocó un importante enojo en la familia de Darío, a tal punto que emitieron un comunicado amenazando con tomar acciones legales contra ella por daños y perjuicios.

familia de dario contra delfina

Sin embargo a los pocos minutos de darse a conocer esta decisión, Delfina decidió pedir disculpas publicas y compartió un descargo en sus redes sociales haciéndose cargo de sus palabras.

"Buenas tardes. Con todo respeto a lo que pasó hoy en Republica Z, quiero pedirle sinceramente disculpas a la familia de Darío Martínez Corti. Lo que dije fue en respuesta a dichos de él contra mi mamá respecto del mismo tema", comenzó diciendo.

Y concluyó: "Respondí enojada y diciendo algo que no estuvo bueno, no fue con intenciones de perjudicar a nadie. Nuevamente pido disculpas a toda la familia".