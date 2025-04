Viviana Canosa cambió el discurso y se desdijo sobre la grave acusación contra Lizy Tagliani

Pero el tema es que cuando Viviana Canosa dio un móvil a TN Central (TN) junto a su abogado Juan Manuel Dragani, se desdijo.

Embed

"Fueron apareciendo otros temas... Yo ayer llegué al caso Loan (Peña) que nada tiene que ver con lo de Lizy y los robos", señaló Canosa tratando de bajar el tono de sus dichos iniciales. E inmediatamente su representante legal la respaldó: "Se está diciendo que Viviana la acusó de abuso y nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito".

Como era de suponer, estas declaraciones que muchos tomaron como una suerte de desmentida de Viviana Canosa, desató todo tipo de reacciones en las redes sociales. Así, mientras algunos internautas acusaron a la conductora de "arrastrar al barro" a Lizy, otros exigieron que se tomen medidas en su contra.

En tanto, desde sus redes sociales Tagliani se limitó a republicar los videos que le iban llegando sobre el tema, así como también los mensajes de apoyo de aquellos que creen en ella en este momento.

IG Lizy Tagliani - contradicción Viviana Canosa en TN.jpg

Los mensajes que recibió Viviana Canosa en su teléfono y precipitaron su denuncia contra Lizy Taglaini

Este martes en Viviana en vivo, Viviana Canosa reveló el contenido de los mensajes que le enviaron antes de su presentación en la Justicia contra Lizy Tagliani.

La conductora recordó que tenía previsto ir el miércoles en Comodoro Py, pero finalmente optó por adelantar su declaración.

“Tipo 23:45 hs, el Doctor Dragani, que estaba al lado mío y yo, con mi teléfono, empezamos a ver que estamos recibiendo algunos mensajitos un poquito incómodos y tirándonos como una data que, a mí, pero sobre todo a él, nos hizo reflexionar acerca de que era mejor ir a declarar hoy. Para mí hubiera sido mucho más cómodo mañana, porque yo estaba casi sin dormir”, comenzó narrando Canosa.

Embed

“No era el lugar más cómodo para ver esos mensajes, pero lo que nos advertían los mensajes, era como ‘mirá que, del otro lado, no solo los involucrados, sino quienes los contienen, te van a hacer una jugada sucia porque vos sos una pichi al lado de semejante imperio. Entonces, te van a ensuciar la cancha’. Me sugirieron que tal vez no tenía que esperar hasta el miércoles para ir a declarar”, siguió.

“En el medio de la función de la película empiezo a recibir mensajes. Yo no sabía cómo transmitírtelo. Te empiezo a decir ‘che, mirá, tenemos que hablar’. El celular se encendía, era incómodo para la sala. Estaba todo el mundo atento, medio que miraban mal”, sumó Dragani, haciendo referencia a que estaban mirando el celular en medio de la película con el cine a oscuras.

“Aparte, viste que las salas te pueden mirar, te pueden leer el mensaje, es una hijadeputez. Tengo que declarar mañana, tengo que armar, que preparar la carpeta, las cosas. Digo, no fue agradable. A las 7:20 de la mañana estaba ahí, estoy sin dormir”, cerró Canosa.