Viviana Colmenero le respondió con todo a Gastón Trezeguet por censurarla en Gran Hermano

Gastón Trezeguet.jpeg

Así las cosas, consultada por PrimiciasYa sobre los dichos de Gastón, Viviana Colmenero fue contundente y no se anduvo con medias tintas. "Con ese criterio si vamos al caso, Jorge Rial que fue muy crítico en los tres primeros Gran Hermano, muy duro incluso con respecto al formato, y luego terminó siendo convocado para conducirlo", afirmó serena de entrada.

Al tiempo que sobre Trezeguet, actual productor de Gran Hermano 2023, puntualmente afirmó: "Con Gaston nos queremos y lo comprendo en todo. Más de lo que él se imagina... De hecho, él por su cuenta X (ex Twitter) me ecribió públicamente que me ama. De mi parte, está todo bien. Hay que soltar todo rencor", en clara referencia a que nunca la convocaron para El Debate de los ex, ni nada relacionado con Gran Hermano.

viviana colmenero .jpg

Viviana Colmenero sobre las declaraciones de Gastón Trezeguet: son "excusas"

Asimismo, Colmenero habló de una posible "excusa" por parte de Gastón para justificar el accionar de la producción general al ignorarla. Así como también consideró que otra opción sea que "no les gusta que los cuestionen en nada", o teniendo presente que "en la tele te convocan por afinidad o simpatía, más allá de que rindas o no".

En tanto, perfectamente consciente de las reglas del medio, Viviana Colmenero le aseguró a PrimiciasYa saber que no la necesitan: "Yo creo que puedo aportar y sumar, pero ellos ya tienen el éxito asegurado así como está", y también afirmó que lisa y llanamente se trata de "cuestión de voluntad y ganas de ellos".

Gran Hermano 2023

"Si no les interesa, no se los puede obligar. Si nunca en 20 años me convocaron, es un menosprecio bastante notorio hacia mi persona. Pero no los culpo. Eso no me quita el mérito de haber ganado un Gran Hermano siendo mujer en esa época", concluyó firme la primera campeona femenina del reality en la tv argentina al tiempo que reconoció sincera: "Jugué para el afuera, por lo que quizás no pude tener la posibilidad de generar vínculos con la gente del canal y que me conozcan mejor fuera de la casa".