Volvió a sonar el teléfono rojo en Gran Hermano 2024 y una jugadora recibió un doble beneficio

Luciana reveló que nominaba a Eugenia Ruiz y argumentó que "desde la cena del sábado de nominados" no tuvo "conexión" con la santiagueña y "si bien hablamos, no llegamos a nada".

"Harta", se quejó Eugenia al escuchar la decisión de Luciana. "Harta de estar siempre nominada", agregó enojada.

Sin embargo, el beneficio que ganó Martínez contó con un extra: la jugadora y la fulminada, Eugenia, deberán compartir una noche romántica en el SUM.

¿Fin de la amistad? Chiara y Ulises tuvieron una letal pelea en Gran Hermano 2024: "Hacé tu camino solo"

En Gran Hermano 2024 (Telefe), Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo le pusieron un punto final a su amistad después de un feroz enfrentamiento por Santiago 'Tato' Algorta.

"Santiago no te hizo daño, no te hizo nada. Yo quería tomarme el trabajo de conocerlo. Él no habla mal de vos", le dijo la morocha angustiada durante una conversación con el cordobés en la habitación.

"Sabés que estar con él es como clavarme un puñal", le respondió el jugador. "Fue un momento de la casa en la que yo me sentía muy triste, muy sola y ellos me acompañaron. Vos no me podés reclamar algo que no diste", remarcó Chiara.

"Yo he sido leal, mi lealtad nunca se cuestionó", le dijo el politólogo. "¿Por qué? Yo la puedo cuestionar si quiero. Hubo momentos que vos te lavaste las manos", le recriminó la participante.

"Yo no soy acompañante terapéutico", disparó Ulises. "No tengo más nada para decirte. ¡Chau, andate! Yo no te dejé solo, estuve siempre con vos. ¿Y sabés qué me costó? Mi vínculo con Santiago cuando vos estabas con Jeni y Nano", sostuvo enojada Chiara.

"Mi lealtad a vos es absoluta porque me sigue costando relaciones cuando él que me dejó sola fuiste vos. No me metas a mí más nada en la cabeza. Hacé tu camino solo", lanzó Mancuso.

Y agregó furiosa: "Andá a chuparle el or... a todos lo que se los quieras chupar y seguramente ganás. Eso es lo que vos querés acá".