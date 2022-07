Vuelve Casados con hijos: Florencia Peña y Marcelo de Bellis explicaron cómo convencieron a Guillermo Francella

“Solamente una pandemia podía lograr que no lo hiciéramos, y pasó una pandemia, ¿te das cuenta?”, le dijo la conductora al actor, quien interpretó a Dardo Fuseneco en la historia.

Y ahí de Bellis contó se gestó el regreso cuando se juntó a comer con Francella: “Cuando voy al baño, le digo a un señor que estaba sentado en otra mesa: ‘¿Por qué no le decís que Casados es para el teatro?’, y el tipo me miró sin entender bien, pero se paró y lo dijo".

“Entonces le dije: ‘¿Viste Guillermo? Lo mismo que te acabo de decir yo”, añadió. Y después admitó: “Nos sacamos una foto, yo la subí y puse: ‘Soñando con hacer Casados con hijos en versión teatro. Había una tele detrás de él y a los 20 minutos lo habían levantado varios medios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía llegar a eso”.

Y ahí Flor Peña admitió: “Cuando Guille se convenció de hacerlo, nadie tenía tiempo para hacerlo, porque había que encontrar un hueco en las agendas de todos, y cuando lo logramos, surge la pandemia, y ya con 70.000 entradas vendidas en un mes". "Ya son 17 años de repetición, que pasan el programa en televisión y sigue funcionando”, aportó Marcelo.

A lo que Florencia Peña cerró: “El primer año fue un fracaso, salimos en el anuario de lo peor del año, digámoslo. La primera crítica que nos hacen decía: ‘Una comedia con olor a naftalina’, porque no habían entendido que no era literal, que no era tal cual, sino que nos estábamos burlando de la familia tipo. Fuimos muy felices haciéndolo, nos reímos mucho".

Qué pasó con Érica Rivas y su ausencia en Casados con hijos

Desde que se empezó a hablar de la vuelta de Casados con hijos, con una adaptación para teatro, Érica Rivas fue la primera en marcar sus diferencias con los guionistas y el resto del elenco de la exitosa sitcom.

Después de varios idas y vueltas, la actriz se bajó del proyecto y finalmente estarán Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lolipato.

"La banco como actriz, como mujer, como persona. Yo fui parte de la cocina. Viví de cerca lo que sucedió. Fue su elección no estar en la obra. Me dolió fue que tanto yo como Luisana hicimos mucho para que ella estuviera", afirmó Florencia Peña sobre la decisión de Érica Rivas.