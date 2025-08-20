A24.com

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi tras su defensa judicial: "Ocupate de ser padre"

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por su falta de compromiso con sus hijas y reveló detalles de una conversación reciente entre ambos.

20 ago 2025, 15:39
wanda nara, mauro icardi

Después de que Mauro Icardi recibiera un duro revés judicial al ser incluido en la lista de deudores alimentarios, el futbolista respondió a través de sus abogadas. En medio de esta situación, Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la conductora de Bake Off Famosos lanzó: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo”.

En ese mismo tono, agregó: “Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”. Y remarcó: “Tanto te preocupan mis viajes, ocupate de ser padre de las tuyas”.

Más adelante, reveló una conversación reciente con el delantero de Galatasaray: “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste”. Y cerró con una advertencia: “Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”.

wanda nara descargo

El duro descargo de Wanda Nara contra Icardi por lo que hizo en el Día de las Infancias

Wanda Nara volvió a manifestarse públicamente contra Mauro Icardi con un fuerte mensaje en sus redes sociales, luego de que el futbolista no tuviera gestos con sus hijas en el Día de las Infancias.

Desde su cuenta de X, la conductora de Bake Off Famosos compartió: “Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc.”.

La empresaria fue aún más contundente al referirse a la falta de compromiso económico por parte de Icardi: “No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc.; es violencia”.

También apuntó contra el vínculo del jugador con los hijos de la China Suárez: “Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que no lo pagás”.

Wanda cuestionó además el accionar legal que permite que Icardi viaje sin restricciones. “¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga ni la obra social ni un peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?”, expresó.

En ese marco, reafirmó su apoyo a la familia del futbolista: “Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide, pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo hacés solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas”.

También explicó cómo cubre los gastos escolares de sus hijos: “Para que sepan el pago del colegio de mis 3 hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad, de la cual soy socia única”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el vínculo emocional entre Icardi y sus hijos: “Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o remplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días nada”.

wanda nara descargo 1
wanda nara descargo 2

     

 

