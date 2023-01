Wanda Nara habló sobre los rumores que aseguran que Mauro Icardi le pidió la tenencia de sus hijas

En ese marco, la empresaria abrió la cajita de preguntas en Instagram y decidió evacuar las dudas de sus seguidores, y una de las preguntas fue sobre el posible pedido de tenencia de Mauro sobre Isabella y Francesca, sus hijas.

"Es mentira", respondió Wanda, tajante; y también fue consultada sobre el rol de padre del delantero, y lo llenó de elogios.

“Es un genio, lo más. Apenas tenga unos días libres los acompaño (a Turquía). Aunque no lo vean todas las mañanas estoy grabando, ya verán”, sumó. ¿Buena onda o puro cuento?

wanda 1.jpg

wanda 2.jpg

Ana Rosenfeld dio detalles del conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y la lucha por la tenencia

Luego de que este lunes, en A la tarde (América TV), haya trascendido que Mauro Icardi pediría la tenencia de las hijas que tiene con Wanda Nara, Ana Rosenfeld, palabra autorizada y abogada de la empresaria, habló sobre las versiones que se difundieron.

"No me consta que Mauro haya pedido la tenencia, y me encantaría que vuelvan a estar juntos por la familia hermosa que formaron", aseguró la letrada al ser consultada por Karina Mazzocco sobre la polémica decisión que habría tomado el futbolista.

"Mi opinión personal, independientemente de lo que escucho de ambos lados, es que hay un 80% de que vuelva a estar juntos", dijo luego de que Débora D'Amato le pregunte como seguiría la pareja.

Embed

"Wanda fue muy clara cuando delante mío firmó su separación personal y se la enviamos al juez competente en Italia", dijo sobre la decisión de Wanda de Instalarse en Argentina, y aseguró que "Mauro no se enteró por la tele, al contrario de lo que muchos dicen, se enteró por Wanda con quien habla constantemente, al igual que conmigo", sumó.

Además, Ana se ocupó de distinguir -luego de que muchos se refieran al destino futbolístico de Valentino López como el motivo principal por el que la empresaria decidió quedarse en Argentina- "que las decisiones de "los López" las resuelve con Maxi, padre de sus hijos varones, y lo referido a las chicas, con Mauro", cerró.