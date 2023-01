Wanda Nara y L-Gante nuevamente coqueteando frente a todos: "Me quedé"

Y resulta que en su última publicación de unas horas atrás, la mayor de las Nara decidió intentar retomar el contacto con L-Gante a través de una más directa que indirecta, que el cantante de cumbia respondió en cuestión de segundos y ella fue por más y lo avanzó frente a sus más de 15 millones de seguidores de Instagram.

Posteo Wanda Naa morocha y respuesta de L-Gante.jpg

"¿Qué hacemos con esta Morocha? Digo con este morocho? Se queda? O se va?" escribió Wanda Nara en su feed junto un video con su nuevo look, en un claro doble mensaje incluido apuntando los cañones a L-Gante.

Ni lerdo no perezoso el cantante urbano, que por días estaba más tranquilo mediáticamente desde su alejamiento de Wanda, curiosamente recogió el guante y le respondió el posteo. "Decile que se quede" disparó el papá de Jamaica, y la catarata de comentarios para ambos fue instantánea.

Pero, sin dudas, el que a todo el mundo le llamó la atención fue el de la protagonista del post: la propia Wanda Nara. Casi como una llana y directa declaración, la mediática le respondió con un sugerente "Me quedo, me quedo, me quedé".

Claro que si bien ellos pueden asegurar que se refieren al nuevo look de la empresaria, muchos otros creen que podría ser el sí de ella a ser la novia oficial del cumbiero, tal como se dijo que él pretendía y ella no se decidía a blanquearlo, motivo por el cual se habían distanciado. Mientras tanto, Mauro Icardi sigue jugando a la pelota en Estambul.

Wanda le responde a L-gante en su posteo.jpg

Las fotos del cumpleaños de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, y el emotivo mensaje de su papá

La familia de Wanda Nara está instaladísima en Argentina y ya comenzaron a festejar los cumpleaños de los pequeños en el país, como el de Francesca, que celebró sus ocho años con una súper fiesta, en la que no estuvo presente su papá, Mauro Icardi, pero le envió un emotivo mensaje.

Las fotos del cumpleaños de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, y el emotivo mensaje de su papá.jpg

"Feliz Cumpleaños Princesa mía. Ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto Te Amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era Papá. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo mas lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos. Te Amo Mini Yo", le dijo Icardi a la pequeña entre otras cosas.

Posteo Mauro Icardi por el cumpleaños de Francesca.jpg

La fiesta estuvo decorada con grandes inflables en tonos pastel, muñecos, espuma, y todo con la ambientación de la película de Disney, Lilo y Stitch.

“Que nada ni nadie te cambie ese corazón tan hermoso y con tanto amor, del más puro. Llegaste a esta familia a enseñarnos el amor incondicional por la naturaleza, los animales y el de todos los que te rodean”, le escribió Wanda a la pequeña Fran, la primera hija que tuvo con Icardi.