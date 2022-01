Wanda Nara le hizo un costoso regalo a Mariano de la Canal: "Vale más de 3 mil dólares"

"Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", le contó el fan de Wanda a Revista Pronto.

Además contó que se puso a averiguar el precio del regalo: "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de tres mil dólares y no sé si quedármela o venderla".

Mariano de la Canal

Mariano de la Canal quiere hacerle una explosiva pregunta a Mauro Icardi

Mariano de la Canal, el reconocido fan de Wanda Nara, se metió en la explosiva historia que la mediática protagoniza junto a Mauro Icardi y la China Suárez, y fue bien picante con el delantero del PSG.

En medio del regreso de Wanda a la Argentina, Mariano tomó partido por su ídola y reveló qué explosiva pregunta le haría a Icardi.

Al ser consulta sobre un posible encuentro con la empresaria, dijo: "Le contaría a Wanda cómo me estuvo yendo a mí, soy muy agradecido. A mí me va muy bien gracias a Dios y en parte es gracias a ella. Me pude ir a trabajar en muchos países, cumplí sueños... Siempre hay que ser agradecido en la vida".

Luego, sobre si Wanda estuvo bien en haber perdonado a Mauro, dijo: "Lo que ella haga con su vagina, no me voy a meter. Es su decisión. A la gente que quiere uno la tiene que apoyar, en cualquier decisión que tome".

Sobre la entrevista que Wanda hizo con Susana Giménez, opinó: "Creo que estuvo flojita la Su. La amamos a Susana, pero le podría haber sacado un poquito más d jugo. No creo que Wanda haya puesto cláusulas o hay apedido no hablar de ciertas cosas. A Telefe y a Susana no le ponen cláusulas, te sentás ahí y ya está".

Por último, Mariano de la Canal reveló la tremenda pregunta que le haría a Icardi si es que lo llega a ver en persona: "Yo le hubiese hecho más preguntas a Mauro. Le hubiera preguntado, '¿es verdad que no se paró?' 'Si es verdad que tuvo fiebre y todo ese morbo que queremos saber. Olor a qué tenía la China queremos saber' Todo eso quiere saber la gente".