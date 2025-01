Wanda Nara mostró el festejo de cumpleaños de su hija Francesca y le dedicó un sentido mensaje

"Feliz cumple, mi tanita hermosa, siempre todo por vos", le deseó Wanda a su hija en el epígrafe de la publicación donde compartió fotos de la exquisita celebración.

Antes, a la mañana, la empresaria mostró cómo inició el cumpleaños su hija: recibió un especial desayuno en la cama y fue sorprendida con un gatito, el nuevo integrante de la familia. Además, le dedicó unas sentidas palabras a Francesca.

“Hace 10 años, en Milán, nacía mi primera hija mujer. Mi mejor amiga, mi alma gemela, mi mini yo. Nunca me hubiera podido ni imaginar una hija tan hermosa, buena persona, dulce y con los valores más increíbles”, comenzó escribiendo Wanda.

"Gracias por enseñarme tanto, por vos doy mi vida, por vos dedicaré cada día de la mía para verte feliz. A que crezcas como la mujercita que sos hoy fuerte, educada y con un gran corazón y empatía por los demás”, siguió.

Y cerró: "No voy a poder evitarte los malos momentos, de eso se trata la vida, pero seré siempre tu escudo y la que tratará que esos momentos te hagan más fuerte, te amo y amamos mucho”.

Ana Rosenfeld contó cómo quedó su relación con Wanda Nara tras dejar de ser su abogada

Tras varias versiones, Ana Rosenfeld decidió aclarar su situación con Wanda Nara tras darse a conocer en la última semana que ya no la representa legalmente en las causas relacionadas con Mauro Icardi.

En una reciente entrevista, desmintió los rumores de supuesto distanciamiento personal entre ellas. El jueves 18 de enero se confirmó que Rosenfeld había dejado de ser la abogada de Wanda en sus disputas legales con su exesposo.

Este anuncio generó una ola de especulaciones, incluyendo la posibilidad de que la relación personas entre ambas también estuviera afectada. Sin embargo, la letrada fue contundente en diálogo con Pronto: “Por supuesto que somos amigas”.

Ana también subrayó que su relación con la empresaria y conductora está “intacta”: “Lo mediático no afecta lo personal. La decisión la tomamos desde otro lugar que es muy reservado”, indicó.

En LAM, el panelista Pepe Ochoa aseguró que Wanda Nara habría dicho: “Córrete, porque no me estás cuidando”, lo que habría marcado el fin de la representación de Rosenfeld. No obstante, la abogada desmintió esta versión dejando en claro que la decisión fue mutua y no está relacionada con ningún conflicto entre ellas.

Por otro lado, se mencionó al nuevo abogado de Wanda, Nicolás Payarola, como una figura clave en el cambio. Payarola, quien se especializa en derecho penal, no cumple el mismo rol que Rosenfeld y su llegada al equipo legal habría sido una de las razones del cambio.