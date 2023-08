Wanda Nara mostró imágenes de su tratamiento y habló acerca de su salud

"Fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo", habían sido las ultimas declaraciones de Wanda hasta el momento.

Hoy, tras la pregunta del internauta, la conductora brindó nuevos detalles y expresó: "Si, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que aman".

Por su parte, en la imagen se la puede ver con cara de preocupación mientras una enfermera le coloca una gasa en el brazo y sostiene una jeringa.

Wanda Nara muestra el tratamiento médico

Wanda Nara habló por primera vez sobre su delicado estado de salud: "Fue muy de golpe"

Wanda Nara habló, desde Estambul, con Telefe Noticias (Telefe) sobre la enfermedad que atraviesa. "Fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe", afirmó la conductora de MasterChef a través de una videollamada con el noticiero.

“La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión, y no sabía por cuánto tiempo”, recordó la empresaria en diálogo con Rodolfo Barilli y Cristina Pérez.

"Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga, o a veces piensan que si lo hablás no es real. Entonces prefiero guardármelo. Mi gente y mis amigos están, ellos saben todo. Cuando este más fuerte lo voy a contar. Me hubiese gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto", sostuvo. Y remarcó, con la voz entrecortada: "Nunca jugaría con un tema de salud, si hay algo que soy es buena persona. La salud es el límite".

Wanda también contó que su tratamiento lo hará en Buenos Aires, en Fundaleu, y que es exactamente el mismo que se hace en otros lugares como Milán y París.

En otra parte de la entrevista, sin nombrar al periodista Jorge Lanata, quien filtró su diagnóstico, Wanda expresó: “Cuando me preguntaban si le iba a hacer juicio a la persona que lo filtró, dije que no. No voy a hacerle juicio a nadie porque obviamente trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra chica que no nos gusta es eso”.

La conductora de MasterChef también reflexionó sobre su delicado estado de salud y dijo: “Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo. Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento vos no estás para ayudar a nadie’ porque hablo y me quiebro... pero más adelante sí”.