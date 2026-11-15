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La dolorosa confesión de Daniela Christiansson sobre Maxi López durante su conflicto con Wanda Nara

Daniela Christiansson recordó el dolor que atravesó Maxi López por la distancia con sus hijos mayores y contó cómo lo acompañó en medio del conflicto con Wanda Nara.

15 nov 2026, 23:53
La dolorosa confesión de Daniela Christiansson sobre Maxi López durante su conflicto con Wanda Nara

La dolorosa confesión de Daniela Christiansson sobre Maxi López durante su conflicto con Wanda Nara

La dolorosa confesión de Daniela Christiansson sobre Maxi López durante su conflicto con Wanda Nara

La dolorosa confesión de Daniela Christiansson sobre Maxi López durante su conflicto con Wanda Nara

Daniela Christiansson recordó cómo acompañó a Maxi López durante los años de conflicto con Wanda Nara y compartió una íntima escena que marcó el comienzo de su relación. Instalada en la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando, y su madre, la modelo sueca habló del dolor que atravesaba su pareja por la distancia con sus hijos mayores.

En una entrevista con María Laura Santillán, contó que al conocer al exfutbolista no estaba al tanto de los detalles de su separación. "Yo al inicio no me enteré de nada, no sabía nada y creo que estaba bien así", explicó sobre aquella etapa, muy diferente del presente de mayor cordialidad con Wanda.

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Uno de los recuerdos más emotivos fue el de su primera Navidad juntos, que pasaron sin los hijos de López. "Yo le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos. Y se puso a llorar", relató. Daniela señaló que entonces no había dimensionado cuánto tiempo llevaba sin verlos y agregó: "Creo que fue la única vez que lo vi llorar así".

El relato volvió a poner el foco en una de las situaciones que Maxi describió como más dolorosas de su separación: las dificultades para compartir tiempo con sus hijos. En distintas oportunidades, contó que permaneció en Milán para estar cerca de ellos. Con el vínculo entre ambos más encaminado, Wanda también revisó públicamente aquellos enfrentamientos y atribuyó a Mauro Icardi parte de la responsabilidad por las decisiones que los habían distanciado.

Cuál fue la reacción de Maxi López al conflicto de Wanda Nara e Icardi

Maxi López tomó distancia del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el episodio ocurrido en Nordelta. Consultado por SQP (América TV), aclaró que desconoce los detalles: "No voy a hablar del tema, no se la interna. Estoy afuera".

El cronista también le preguntó por los dichos atribuidos a Martín Migueles, quien lo habría mencionado durante su enfrentamiento con Icardi. Maxi evitó polemizar y aseguró: "Estoy enfocado en mi familia, mis cosas. Los problemas de la otra parte lo resolverán ellos".

Antes de terminar, dejó una frase sobre las situaciones que rodean a su ex: "Pocas cosas me sorprenden. Son cosas que tienen que resolver ellos". Además, aclaró que su vínculo con Wanda atraviesa un buen momento y explicó su ausencia en el estreno de la película: "Estaba en Uruguay por trabajo pero está todo bien".

     

 

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