La dolorosa confesión de Daniela Christiansson sobre Maxi López durante su conflicto con Wanda Nara

Cuál fue la reacción de Maxi López al conflicto de Wanda Nara e Icardi

Maxi López tomó distancia del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el episodio ocurrido en Nordelta. Consultado por SQP (América TV), aclaró que desconoce los detalles: "No voy a hablar del tema, no se la interna. Estoy afuera".

El cronista también le preguntó por los dichos atribuidos a Martín Migueles, quien lo habría mencionado durante su enfrentamiento con Icardi. Maxi evitó polemizar y aseguró: "Estoy enfocado en mi familia, mis cosas. Los problemas de la otra parte lo resolverán ellos".

Antes de terminar, dejó una frase sobre las situaciones que rodean a su ex: "Pocas cosas me sorprenden. Son cosas que tienen que resolver ellos". Además, aclaró que su vínculo con Wanda atraviesa un buen momento y explicó su ausencia en el estreno de la película: "Estaba en Uruguay por trabajo pero está todo bien".