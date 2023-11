Wanda Nara volvió a hablar de su enfermedad y por primera vez reveló cómo afectó a su familia

Es así que desde Intrusos (América TV) repasaron las declaraciones más destacadas de la mediática, donde en lo concerniente a su salud, Wanda sorprendió confesando que “Por algo me tocó a mi transitar esta enfermedad”.

Wanda Nara sobre su enfermedad - captura Intrusos.jpg

Además, sobre los primeros momentos tras tan duro golpe para toda la familia, la mujer de Icardi admitió que "al principio fue un golpe tan grande que quedé paralizada", y detalló cómo fueron sus primeras horas con el diagnóstico ya en mano: “Cuando volví de la clínica, estuve 4 días encerrada en mi habitación, no podía salir”.

textual de Wanda Nara sobre su enfermedad - Mauro era el único que entraba a la habitación - captura Intrusos.jpg

“Solo entraba Mauro a traerme la comida. No me sentía mal, pero estaba así: paralizada”, recordó la mayor de las Nara al tiempo que destacó cuán importante fue la contención de su marido, quien “Tuvo la capacidad de procesar todo antes que yo y se ocupó de cuidarme, protegerme”.

“Al mismo tiempo, hacerse cargo de continuar con la vida cotidiana de los chicos mientras me acompañaba al médico. Él fue y es quién más me sostiene”, concluyó Wanda Nara sobre el importantísimo apoyo su marido, Mauro Icardi, en este momento con quien logró superar todas las crisis pasadas, encontrándolos hoy más unidos que nunca.

Wanda Nara, tras confirmar que tiene leucemia, reveló el riguroso pedido de su médico

A fines de octubre, Wanda Nara llamó por su nombre a la enfermedad que le diagnosticaron tres meses atrás y confirmó que padece leucemia. Ahora, ya con la información procesada e internalizada, la morocha se animó a hablar del tema a calzón quitado.

Así, apenas unos días después, Ángel de Brito contó desde LAM (América TV) haber hablado con la mayor de las Nara, quien le detalló cómo transita actualmente su día a día en medio del tratamiento médico indicado, que aseguró no descuidar ni un milímetro.

“Le pregunté cómo estaba. Yo la escuché recontra animada, recontra a full, re embalada, con nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar”, contó de entrada el periodista e informó: “Me dijo ‘cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados’”.

En tanto, De Brito detalló específicamente la advertencia que el médico le hizo a Wanda. “Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren” le explicó la morocha en medio de sus ensayos del Ballando con le stelle, en el que el fin de semana logró el mayor puntaje de su ronda con 50 puntos.

“Ella le preguntó al médico qué podía hacer, si podía hacer gimnasia, y le dijo: ‘No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien y estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que podés hacerlo. Podés hacer deporte además del Bailando. Solo cuidate en alimentación, medicación y dormir, descansar bien’”, finalizó Ángel sobre las recomendaciones que el Dr. Pavlovsky le indicó a Wanda Nara.