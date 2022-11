Wanda Nara y Mauro Icardi: mensaje romántico y fotos casi a los besos

wanda nara 1.jpg

Lo cierto es que ahora, el futbolista del Galatasaray de Turquía compartió un romántico posteo en Instagram dedicado a la madre de sus dos hijas, Isabella y Francesca.

En el mensaje, Icardi mostró dos fotos casi besándose con su pareja y confirma -ahora sí- la reconciliación definitiva. "Segunda temporada", remarcó.

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te Amo @wanda_nara", expresó el deportista bien enamorado.

Desde Islas Maldivas, la pareja se sigue mostrando a puro sentimiento tras la reconciliación.

wanda nara 2.jpg

Wanda Nara sobreseída en la denuncia de su ex empleada Carmen: qué explicó su abogado

Hace algunos meses, Carmen Cisnero, denunció a Wanda Nara por trata de personas y reducción a la servidumbre, en un tema que generó gran atención en los medios. En las últimas horas, la Justicia se expidió y sobreseyó a la empresaria y a su familia de la denuncia de la ex empleada.

Yamil Castro Bianchi, abogado de Wanda Nara, habló en el ciclo Es por ahí, América Tv, y explicó al respecto de la resolución de la Justicia en favor de su representada.

"En este caso, la Justicia escuchó a la denunciante y nosotros también acercamos elementos y quedó demostrado que no existió ninguna situación con relevancia penal sino que se trata de una cuestión de tintes laborales y sentimentales que no me corresponde a mí juzgar", remarcó el letrado.

"Para llegar a la paz y armonía hubo que transitar el camino de causa penal con los temores y daño a la imagen que esto genera. Mi idea es tener una reunión con Wanda la semana que viene para poder estipular la estrategia a seguir", dejó en claro sobre los pasos a futuro que tomará junto a su clienta.

"La registración, si estaba en blanco o negro (la empleada), no fue un punto de discusión en la causa", explicó el abogado.