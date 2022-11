Wanda Nara: Se conoció el fallo de la Justicia sobre la denuncia que le hizo Carmen Cisnero, su ex empleada

Tras desmentirla, Carmen dejó la casa de la familia en Europa y regresó al país, Aquí comenzó un raid mediático en el que apuntó contra la familia y en especial la hermana de Zaira.

Sin embargo, en las últimas horas la Justicia se expidió y sobreseyó a la empresaria y a su familia.

“El documento oficial que nos comparten dice que los tres ( Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo) han sido sobreseídos y que, frente a esto, Carmen podría apelar. Sin embargo, hasta ahora lo que vieron el fiscal y el juez es que no hay pruebas contundentes del caso y por eso queda, digamos, anulado”, explicó Varela en Socios del espectaculo, El Trece.

“El sobreseímiento es por eso en particular, si debe guita o la tenía en negro, de eso se tendrá que hacer cargo Wanda más adelante”, remarcó Adrián Pallares.

Carmen Cisnero, la ex empleada de Wanda Nara, ahora aniquiló a Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López

En medio del conflicto legal que mantiene con Wanda Nara, tras acusarla de irregularidades laborales varias en su estadía en Italia, ahora Carmen Cisnero apuntó los cañones contra Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López que lo hará padre nuevamente, con la que también trabajó como empleada.

“Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, disparó la señora a través de un video que mostró en exclusiva LAM, el programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV.

Carmen Cisnero además de trabajar en la casa de Wanda Nara, también lo hizo en la de Maz¿xi López bajo las órdenes de su pareja, la sueca Daniela Christiansson.

Pero eso no fue todo, porque Carmen también relató de qué manera afectó su salud el tiempo que trabajó en la casa de Maxi López y Daniela Christiansson: “Me enfermó y tuve que comprarme los remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”.

Por último, a través de un audio al que accedió el programa que sin duda marca la agenda de la farándula, se la escucha a Carmen defendiendo en cierta forma a Wanda. Allí asegura que siempre fue permisiva a la hora de que Benedicto, Valentino y Constantino viesen a su papá. “Los chicos iban allá siempre, la madre nunca se los negó. Yo se los cuidaba. Pero Daniela es una mala persona”, concluyó Cisnero segura de sus palabras .