Ximena Capristo contó la desagradable experiencia que atravesó en el casting de Gran Hermano

"Yo me había peleado un par de meses antes de ingresar. Pero el día que vinieron los del casting a grabar, porque ya me habían preseleccionado, me cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible que nunca la conté", indicó.

"En ese momento tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quien era yo, bla... Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex, nunca lo conté, estaba con el micrófono y hubo un problemilla", remarcó.

Entonces reveló: "Estaban todos con las cámaras en mi cuarto, pero esto pasó en la cocina. Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Escaló y hubo insulto, cachetazo".

"Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Fue una cosa que quedó atrás y gracias a Dios se terminó todo. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses", terminó.

Ximena Capristo: "Me arrepiento de haber publicado ese chat"

Ximena Capristo estuvo el viernes en "Es por ahí", América, y reconoció que se "equivocó" en publicar aquel chat de su marido, Gustavo Conti, con otra mujer.

"En la vida hay que perdonar pero en este caso nunca se concretó, es raro explicar eso. Yo le creo a él que no concretó y lo perdoné", indicó la ex "Gran Hermano".

"Se hizo una gran bola. Yo me calenté y publiqué, que me arrepiento, un chat que encontré. Apareció en el ipad que compartimos. Miré y justo apareció el mensaje", explicó sobre esa situación.

"Fue la reacción. Me enojé y lo publiqué. A raíz de eso estuvimos un tiempo distanciados, en casas separadas", se sinceró "La Negra".

Y contó que le molestó que se meta a su amiga, Silvina Luna, en aquella situación conflictiva: "Silvina es amiga real desde que salimos del reality. No me gustó que la metan a ella en el medio".