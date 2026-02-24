A24.com

El desnudo total de una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano Generación Dorada

A pocas horas del debut de la nueva edición de Gran Hermano en Telefe, se viralizó un video que debió ser censurado. Miralo.

24 feb 2026, 08:00
Su antecedente inmediato en la versión chilena del reality dejó un tendal de polémicas, ubicándola como uno de los perfiles más explosivos de la televisión trasandina.

Más allá de las discusiones que tuvo con sus compañeros de la casa, Pincoya protagonizó un momento que se volvió viral en las redes sociales y generó un fuerte debate en los paneles televisivos. En la casa ubicada en Martínez (la misma que se utilizó para la edición argentina), la participante sorprendió a todos al saltar a la pileta sin ropa.

El episodio no terminó ahí: luego de nadar y tomar sol, caminó completamente desnuda por el hogar frente a las cámaras y la mirada atónita de sus compañeros.

Quién es Pincoya, la participante de Gran Hermano Generación Dorada

La incorporación de Pincoya a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendió tanto a los fanáticos argentinos como a los seguidores del reality en toda la región.

Tras convertirse en una de las figuras más queridas y virales de Gran Hermano Chile, la chilena cruza la cordillera para sumarse a una edición especial que reúne personalidades fuertes y jugadores con alto perfil mediático.

Con un estilo frontal, espontáneo y cargado de humor, Pincoya se destacó en su paso anterior por la televisión gracias a su autenticidad y su capacidad para generar contenido constante dentro de la casa.

Su personalidad extrovertida y emocional la convirtió en una participante impredecible, capaz de pasar de momentos de profunda sensibilidad a situaciones desopilantes que rápidamente se viralizan en redes sociales.

Su llegada introduce además un condimento internacional que podría modificar alianzas y estrategias entre los jugadores. Acostumbrada a convivencias intensas y a la exposición permanente, la chilena parte con ventaja en la lectura del juego, aunque deberá adaptarse a un nuevo público y a compañeros que ya conocen el impacto que puede generar su fuerte presencia dentro del reality.

