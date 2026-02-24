Rating: cuánto midió la segunda gala de Gran Hermano, Generación Dorada
Con el ingreso del resto de los participantes a Gran Hermano Generación Dorada, y una noche cargada de expectativa, el reality conducido por Santiago del Moro volvió a liderar el prime time con números sólidos. Seguí la cobertura en vivo.
24 feb 2026, 22:34
hoy martes entrarán los participantes que faltan para completar la lista filtrada, la cual incluye nombres como Kennys Palacios, Franco Zunino, Yanina Zilli y Franco Poggio.
La segunda gala de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ratificar que el reality es el gran fenómeno de la televisión abierta. Este martes 24 de febrero, el ciclo arrancó a las 22.20 horas con un sólido piso de 16,1 puntos que le dejó MasterChef Celebrity consolidose como lo más visto de la jornada. En la vereda de enfrente, El Trece alcanzaba los 2,1 puntos con una película de acción.
Cinco minutos más tarde, a las 22.25, con el saludo virtual de Santiago del Moro y el anuncio del ingreso de diez nuevos participantes a la casa, el reality marcaba 14.6 puntos de rating. En ese momento también se produjo la entrada de Solange Abraham, la primera en sumarse en esta segunda gala, mientras El Trece se mantenía con el mismo puntaje en la competencia.
A las 22.45, con la llegada al estudio de Kennys Palacios, el estilista y mano derecha de Wanda Nara, Gran Hermano Generación Dorada seguía firme en la cima del rating con 14,4 puntos. En tanto, la propuesta cinematográfica de El Trece apenas alcanzaba los 1,6, muy lejos de competirle al fenómeno del reality.
Mientras el reloj marcaba las 23.07, Gran Hermano seguía imparable como lo más visto de la televisión abierta, con 14,2 puntos de rating en la pantalla de Telefe. En contraste, El Trece continuaba muy relegado, apenas con 1,6 puntos en su propuesta de cine.
Noticia en desarrollo...
Cómo le fue en rating al debut de Gran Hermano Generación Dorada
Este lunes 23 de febrero, Telefe estrenó Gran Hermano Generación Dorada, el reality volvió a la pantalla con una temporada que promete alto voltaje emocional, sorpresas constantes y momentos que ya empiezan a dar que hablar.
En materia de rating, el arranque fue sólido: a las 22.30 horas, Telefe heredó un piso de 19 puntos que dejó MasterChef Celebrity, mientras en El Trece el ciclo de espectáculos apenas marcaba 2,4.
Minutos después, a las 22.34, Gran Hermano Generación Dorada ya alcanzaba picos de 14,8 puntos, con El Trece sosteniéndose en 2,5 con su propuesta cinematográfica.
El momento de mayor crecimiento llegó a las 22.50, cuando Del Moro presentó a Andrea del Boca: el rating trepó a 16,9 puntos, mientras su principal competencia caía a apenas 2 puntos.
Para las 23.09, el reality redondeaba los 17 puntos, consolidando su liderazgo absoluto en el prime time, con El Trece por debajo de los 2 puntos (1,9).
Más tarde, con el ingreso de los participantes a la casa más famosa del país, a las 23.28Telefe seguía firme con 16,2 puntos, mientras su rival continuaba en torno a los 2 puntos.
Finalmente, en la despedida de la primera gala, Gran Hermano Generación Dorada cerró la noche con 12,2 puntos de rating, en tanto El Trece apenas logró subir dos décimas y quedó en 2,2.
Arranque fuerte para el reality de Telefe, que volvió a demostrar que sigue siendo el rey indiscutido del prime time y que este martes continuará con el ingreso de nuevos participantes a la casa más famosa del país.