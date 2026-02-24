Rating: cuánto midió la segunda gala de Gran Hermano, Generación Dorada

santiago del moro gran hermano 2026

Noticia en desarrollo...

Cómo le fue en rating al debut de Gran Hermano Generación Dorada

Este lunes 23 de febrero, Telefe estrenó Gran Hermano Generación Dorada, el reality volvió a la pantalla con una temporada que promete alto voltaje emocional, sorpresas constantes y momentos que ya empiezan a dar que hablar.

En materia de rating, el arranque fue sólido: a las 22.30 horas, Telefe heredó un piso de 19 puntos que dejó MasterChef Celebrity, mientras en El Trece el ciclo de espectáculos apenas marcaba 2,4.

Minutos después, a las 22.34, Gran Hermano Generación Dorada ya alcanzaba picos de 14,8 puntos, con El Trece sosteniéndose en 2,5 con su propuesta cinematográfica.

El momento de mayor crecimiento llegó a las 22.50, cuando Del Moro presentó a Andrea del Boca: el rating trepó a 16,9 puntos, mientras su principal competencia caía a apenas 2 puntos.

Para las 23.09, el reality redondeaba los 17 puntos, consolidando su liderazgo absoluto en el prime time, con El Trece por debajo de los 2 puntos (1,9).

Más tarde, con el ingreso de los participantes a la casa más famosa del país, a las 23.28 Telefe seguía firme con 16,2 puntos, mientras su rival continuaba en torno a los 2 puntos.

Finalmente, en la despedida de la primera gala, Gran Hermano Generación Dorada cerró la noche con 12,2 puntos de rating, en tanto El Trece apenas logró subir dos décimas y quedó en 2,2.

Arranque fuerte para el reality de Telefe, que volvió a demostrar que sigue siendo el rey indiscutido del prime time y que este martes continuará con el ingreso de nuevos participantes a la casa más famosa del país.