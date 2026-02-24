Un tiktoker aseguró que tuvo sexo con un participante de Gran Hermano 2026 y estallaron las redes

Mientras tanto, en la red social X, la cuenta Real Time replicó el material, potenciando aún más su alcance y generando una catarata de reacciones entre los usuarios.

Entre los comentarios de la publicación se leía: “Ya no sabe de quién colgarse”, “De temprano empiezan las cadenas del desánimo y carpetazos contra los participantes de Gran Hermano”, “Basta de este salame. De todo se quiere colgar” y también quienes relativizaron la polémica: “¿Cuál sería el problema si estuvieron?”.

Quiénes son los primeros participantes que ingresaron a Gran Hermano Generación Dorada

La cuenta regresiva terminó y Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus 18 protagonistas confirmados. Entre regresos inesperados, figuras históricas de la televisión, influencers picantes y participantes internacionales, la nueva edición promete una convivencia cargada de tensión, estrategia y show.

Una de las grandes bombas es Andrea del Boca, actriz y protagonista de telenovelas que marcaron época en Argentina. Con 61 años y una vida ligada a la televisión desde que era apenas un bebé, sorprendió al aceptar el desafío del reality. En su clip de presentación fue contundente: “Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”.

También vuelve por revancha Emanuel Di Gioia, recordado por su paso en Gran Hermano 2011. Él asegura que aquella vez “le arrebataron el premio” y ahora promete que “no se me va a escapar la tortuga”. Tiene un taller de chapa y pintura, aunque dice que ya no quiere lijar más.

Desde el universo GH 2022/23 se suma Lola Poggio, hermana menor de Julieta Poggio. Influencer y artista multifacética, dejó en claro que quiere diferenciarse y hacer su propio camino dentro de la casa.

La cuota internacional llega con fuerza. La periodista paraguaya Carmiña Masi, conocida por polémicas declaraciones en su país, aseguró que no le importa caer bien o mal. Desde Chile desembarca Jennifer Torres, “Pincoya sin glamour”, ex Gran Hermano Chile 2023, que ya avisó que puede convivir… siempre que haya orden. Y desde Uruguay, Yisela Pintos, “Yipio”, quiere convertirse en “la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano”.

Entre los perfiles deportivos aparece Brian Sarmiento, exfutbolista de Racing, Estudiantes y All Boys, quien promete frontalidad total. También se suma el futbolista Tomy Riguera, conocido en redes por sus videos bailando con su mamá.

Desde Tucumán llega Danelik Galazán, creadora de contenido humorístico que asegura que “lleva en la sangre lo tucumano” y que va a pelear por todo. Catalina Tcherkaski, “Titi”, es tiktoker y amante de la discusión: dejó en claro que siempre tiene la razón.

Manuel Ibero, oriundo de Zárate, quiere romper el prejuicio de que físico trabajado es sinónimo de falta de inteligencia. Se define como soberbio y manipulador, aunque dice que no le gustan los conflictos. Es el exnovio de Zoe Bogach, ex participante del reality.

Juani Caruso, actor e influencer de Moreno, trabajó en La Sociedad de la Nieve y asegura que se coló en los Oscars. Va a jugar fuerte porque es fanático del programa.

También entra Daniela De Lucía, influencer y coach, autora de libros sobre crecimiento personal, que avisó que no llega al “Rincón de Luz” sino a competir desde el minuto uno. Jenny Mavinga, nacida en África Central y radicada en Argentina hace más de dos décadas, impactó al presentarse vestida de novia.

Completan la lista Nicolás Sícaro, artista y youtuber de Villa Domínico; Divina Gloria, actriz de extensa trayectoria que lanzó una frase explosiva sobre su ingreso; Eduardo Carrera, ex GH3 (2003), que vuelve por su revancha; y Gabriel Lucero, el creador detrás de una popular cuenta de audios virales con caricaturas.

Con este mix de generaciones, polémicas previas y hambre de revancha, la casa promete convertirse en un verdadero campo de batalla emocional. Y si algo quedó claro en las presentaciones, es que nadie entra a pasear: todos quieren ganar.