Los polémicos comentarios de Zoe Bogach al ver el ingreso de su ex Manuel Ibero a Gran Hermano
Su paso por el vivo de Luchi Maidana terminó siendo explosivo, con frases que encendieron las redes y su estado de shock al ver a su ex. Aquí, la palabra de Zoe Bogach tras la entrada de Manuel Ibero a Gran Hermano Generación Dorada.
24 feb 2026, 08:43
La entrada de Manuel Ibero a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida, pero lo que terminó de encender las redes fue la reacción en vivo de Zoe Bogach, su exnovia. El momento quedó registrado en un stream y, en cuestión de minutos, el clip explotó en X, Instagram y TikTok.
Lejos de sentarse en el estudio junto al resto de los ex participantes, la ex jugadora decidió seguir la gala desde otro lugar. Zoe Bogach se sumó a la transmisión que encabezó Lucía Maidana, su excompañera del reality, y allí vivió el ingreso de Manuel Ibero en tiempo real. Entre gestos de incredulidad, risas nerviosas y comentarios filosos, su reacción no tardó en viralizarse.
Cabe recordar que Manuel Ibero tomó notoriedad pública por su relación con la ex GH y por la escandalosa ruptura que protagonizaron, marcada por acusaciones de infidelidad lanzadas por la rubia. Desde entonces, el vínculo quedó atravesado por declaraciones cruzadas y fuertes reproches.
De hecho, semanas antes de que se concretara el ingreso del joven al programa de Telefe, Zoe Bogach había compartido un contundente descargo donde manifestó su enojo y angustia ante la posibilidad de que él entrara al mismo reality que la catapultó a la fama y que, según ella, supo cuestionar en el pasado.
Aunque el rumor de su participación circulaba con fuerza, el impacto fue evidente cuando finalmente se abrieron las puertas de la casa. En el stream también se pudo ver a Lucía Maidana y a Olivia Wald completamente sorprendidas, acompañando a su amiga mientras intentaba asimilar la escena.
Fiel a su personalidad directa y sin filtro, Zoe Bogach reaccionó apenas lo vio aparecer en pantalla: “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”.
Pero no se quedó ahí. Segundos más tarde, todavía conmocionada por lo que estaba viendo, disparó otra frase que encendió aún más la polémica: “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”.
El fragmento no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Así, el ingreso de Manuel Ibero no solo agitó la casa más famosa del país, sino que volvió a poner en el centro de la escena su historia con Zoe Bogach, sumando un nuevo episodio a un vínculo que, lejos de apagarse, sigue dando que hablar.
Cómo fue el ingreso de Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, a Gran Hermano Generación Dorada
El 23 de febrero se encendieron nuevamente las luces de la casa más famosa del país con el debut de Gran Hermano Generación Dorada, que tuvo su esperadísima gala inicial en la pantalla de Telefe. En esta primera noche ingresaron 18 jugadores dispuestos a apostar todo por el premio y la exposición, en una apertura marcada por la ansiedad, la adrenalina y la promesa de una convivencia que ya asoma explosiva.
Uno por uno, los nuevos participantes atravesaron la emblemática puerta, presentándose ante el público con perfiles muy variados. Hubo desde figuras con recorrido mediático hasta influencers y completos desconocidos, cada uno con su propia historia y con estrategias que, según anticiparon, no tardarán en ponerse en marcha.
Entre los ingresos que más comentarios generaron estuvo el de Manuel Ibero, quien en los últimos meses había quedado en el centro de la escena por su relación con Zoe Bogach y el escándalo que los enfrentó públicamente tras rumores de infidelidad que lo señalaron a él. Ese conflicto sentimental lo mantuvo en el radar mediático y ahora lo encuentra apostando fuerte dentro del reality.
Al momento de su presentación oficial dentro de la casa, Manuel Ibero optó por no hacer mención alguna a su ex pareja ni al revuelo amoroso que lo rodeó tiempo atrás. Lejos de buscar un perfil bajo, eligió una estrategia frontal y sin filtros para mostrarse ante la audiencia. Con total seguridad, se definió como "Egocéntrico, soberbio, manipulador y de carácter fuerte", una descripción que no pasó desapercibida y que dejó en claro el tipo de jugador que pretende ser.
Además, aseguró que su paso por el programa también buscará desafiar ciertos estereotipos, especialmente aquellos que vinculan la apariencia física con la capacidad intelectual. Según deslizó, quiere romper con la idea de que "si estás trabado, no sos inteligente”.
Convencido de su preparación, remarcó: “Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego". Con esa carta sobre la mesa, Manuel Ibero ya dejó en claro que no piensa pasar desapercibido en Gran Hermano Generación Dorada y que está listo para una convivencia que promete chispazos desde el arranque.