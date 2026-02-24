Los polémicos comentarios de Zoe Bogach al ver el ingreso de su ex Manuel Ibero a Gran Hermano

Embed

Aunque el rumor de su participación circulaba con fuerza, el impacto fue evidente cuando finalmente se abrieron las puertas de la casa. En el stream también se pudo ver a Lucía Maidana y a Olivia Wald completamente sorprendidas, acompañando a su amiga mientras intentaba asimilar la escena.

Fiel a su personalidad directa y sin filtro, Zoe Bogach reaccionó apenas lo vio aparecer en pantalla: “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”.

Pero no se quedó ahí. Segundos más tarde, todavía conmocionada por lo que estaba viendo, disparó otra frase que encendió aún más la polémica: “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”.

El fragmento no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Así, el ingreso de Manuel Ibero no solo agitó la casa más famosa del país, sino que volvió a poner en el centro de la escena su historia con Zoe Bogach, sumando un nuevo episodio a un vínculo que, lejos de apagarse, sigue dando que hablar.

La reacción de Zoe Bogach ante el ingreso de su exnovio a Gran Hermano Generación Dorada

Cómo fue el ingreso de Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, a Gran Hermano Generación Dorada

El 23 de febrero se encendieron nuevamente las luces de la casa más famosa del país con el debut de Gran Hermano Generación Dorada, que tuvo su esperadísima gala inicial en la pantalla de Telefe. En esta primera noche ingresaron 18 jugadores dispuestos a apostar todo por el premio y la exposición, en una apertura marcada por la ansiedad, la adrenalina y la promesa de una convivencia que ya asoma explosiva.

Uno por uno, los nuevos participantes atravesaron la emblemática puerta, presentándose ante el público con perfiles muy variados. Hubo desde figuras con recorrido mediático hasta influencers y completos desconocidos, cada uno con su propia historia y con estrategias que, según anticiparon, no tardarán en ponerse en marcha.

Entre los ingresos que más comentarios generaron estuvo el de Manuel Ibero, quien en los últimos meses había quedado en el centro de la escena por su relación con Zoe Bogach y el escándalo que los enfrentó públicamente tras rumores de infidelidad que lo señalaron a él. Ese conflicto sentimental lo mantuvo en el radar mediático y ahora lo encuentra apostando fuerte dentro del reality.

Embed

Al momento de su presentación oficial dentro de la casa, Manuel Ibero optó por no hacer mención alguna a su ex pareja ni al revuelo amoroso que lo rodeó tiempo atrás. Lejos de buscar un perfil bajo, eligió una estrategia frontal y sin filtros para mostrarse ante la audiencia. Con total seguridad, se definió como "Egocéntrico, soberbio, manipulador y de carácter fuerte", una descripción que no pasó desapercibida y que dejó en claro el tipo de jugador que pretende ser.

Además, aseguró que su paso por el programa también buscará desafiar ciertos estereotipos, especialmente aquellos que vinculan la apariencia física con la capacidad intelectual. Según deslizó, quiere romper con la idea de que "si estás trabado, no sos inteligente”.

Convencido de su preparación, remarcó: “Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego". Con esa carta sobre la mesa, Manuel Ibero ya dejó en claro que no piensa pasar desapercibido en Gran Hermano Generación Dorada y que está listo para una convivencia que promete chispazos desde el arranque.